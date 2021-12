La tension était forte, hier mercredi à Ngoudiane, commune située dans le département de Thiès. Les élèves du lycée de la localité, en mouvement d’humeur, se sont violemment affrontés aux forces de l’ordre.

A l’origine de leur colère, un manque de professeurs pour une classe de seconde installée au CEM de Diack. Après une semaine de mouvement, ils ont durci le ton hier, ce qui a conduit à des affrontements avec la gendarmerie. Des routes barrées, des pneus brûlés, des courses-poursuites et des tirs de grenades lacrymogènes pendant presque toute la matinée.

A la fin de la manifestation, des arrestations et plusieurs dégâts ont été notés dans les maisons où les forces de l’ordre sont allées cueillir les grévistes. Des portes ont été défoncées et une chambre a pris feu, après un tir de grenade lacrymogène. Du côté de l’Inspection d’Académie de Thiès, on informe que la situation est réglée et que dès ce jeudi, les professeurs seront disponibles. Il s’agit de professeurs de science et d’éducation physique et sportive.