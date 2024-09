Lors de l'émission ‘’Talents d'Afrique’’ sur Canal+ Sport Afrique, Nicolas Jackson a occupé une grande partie des débats. L'attaque des Blues, sa récente polémique avec Obi Mikel et d'autres sujets ont été discutés par les invités, dont son mentor Diomansy Kamara.

En fin de compte, aucun autre attaquant de métier n'a rejoint les Blues de Chelsea. Parmi les noms ayant circulé, on peut retenir celui d’Oshimen, qui aurait sans doute fait de l'ombre au canonnier des Lions.

Mais Diomansy n'est pas de cet avis. “Est-ce finalement une bonne nouvelle que Victor Oshimen n’est pas venu à Chelsea ? (Rires) ! Oshimen est un joueur extraordinaire et je pense qu’il aurait permis à Jackson de progresser”, a soutenu l’ancien international sénégalais lundi soir dans l’émission ‘’Talents d’Afrique’’ sur Canal+ Sport Afrique.

Il a poursuivi son analyse en déclarant : “Je pense qu’on apprend énormément aux côtés des grands joueurs qui arrivent à jouer ensemble. La venue d’Osimhen n’allait pas diminuer la qualité de Nicolas. Ça fait des mois qu’on discute avec Chelsea pour renouveler son contrat. Il a neuf ans de contrat ; c’est un jeune joueur qui n’a que 23 ans. Il a eu des offres cet été, mais il n’a pas voulu partir. Le club l’aime énormément. C’est vrai, Osimhen aurait un peu fermé l’espace, mais je pense que ça l’aurait aidé à grandir. Surtout, avoir un top buteur comme Victor dans son équipe, c’est toujours très appréciable.”

‘’Jackson deviendra l’un des plus grands buteurs africains’’

Effleurant en même temps la dernière polémique entre son protégé et John Obi Mikel, le consultant n'a pas omis de souligner le manque d'efficacité de Jackson devant les buts.

Selon Diomansy Kamara, l'ancien joueur de Villarreal pourrait très vite rectifier le tir. “Obi Mikel a suscité la polémique, parce qu’il a plaidé pour la venue de Victor Oshimen. Je ne vais pas protéger Nicolas Jackson. C’est un joueur qui a un talent extraordinaire, un gros potentiel, mais c’est vrai, il a loupé des occasions. Il doit être beaucoup plus clinique devant le but. Ça va venir avec le temps. Il est dans son parcours, il continue à grandir. Pour moi, il deviendra l’un des plus grands buteurs africains dans les années à venir”, a rétorqué Diomansy Kamara.

Chelsea tient à son Nico !

Selon le footballeur à la retraite, les chiffres sont en faveur de son poulain et il est clair que le club londonien le veut pour encore longtemps, d'où cette récente prolongation de contrat. “Si on parle des chiffres, sur ces dernières années, Nicolas Jackson a eu des statistiques supérieures à tous les attaquants qui sont venus à Chelsea. Au niveau de son ratio, il a beaucoup d’occasions, mais ça reste un jeune joueur. Un joueur qui vous marque 26 buts, sans penalty, entre La Liga et la Premier League, c’est quelque chose d’extraordinaire. Chelsea a mis son veto cet été, parce que Nicolas avait la possibilité d’aller à l’Atlético Madrid. Il y avait un gros transfert, mais ils ont refusé. Dans les dernières heures du mercato, ils ont dit qu’il ne fallait pas que Nicolas Jackson parte. C’est pour cette raison qu’ils ont prolongé son contrat.”

In fine, Diomansy a voulu insister sur son opinion de départ : le recrutement d'un attaquant avec une certaine expérience, comme le Nigérian Victor Oshimen. “Pour moi, le problème de Chelsea est qu’il manque un attaquant. Tu ne peux pas avoir juste un attaquant de 23 ans. Il y a beaucoup de responsabilités sur ses épaules. La preuve en est qu’il a été titulaire contre Manchester City, alors qu’il était blessé à la cheville et n’a pas eu de préparation. C’est un joueur en devenir, il va encore grandir. Mais c’est dommage qu’un top joueur comme Oshimen, qui a de l’expérience, ne soit pas venu. Je pense que la concurrence vous permet de vous magnifier”.

MAMADOU DIOP (AVEC CANAL+ SPORT AFRIQUE)