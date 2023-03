Considéré comme un géant du football africain, le Nigeria court toujours derrière un premier sacre continental depuis 10 ans. Alors que les adversaires s'arment doucement mais sûrement, les Super Eagles disposent d'une force de frappe sans commune mesure.

Osimhen, leader offensif du Nigeria. 19 participations, 3 sacres (1980, 1994, 2013), 4 finales perdues, 8 médailles de bronze. Voici le bilan complètement fou du Nigeria lors de la CAN. Une régularité assez exceptionnelle qui fait des Super Eagles des monstres du continent.

Ce qui a fait et fait la force de ce pays, c'est surtout son vivier sans fond puisqu'il est le sixième plus peuplé du monde avec désormais plus de 220 millions d'habitants. De quoi se bâtir une équipe très solide avec une attaque de feu.

Osimhen ne marche pas seul

Sur le papier, très peu de nations peuvent se targuer d'avoir un secteur offensif aussi fourni. Le plus connu des buteurs ? Victor Osimhen (24 ans), qui peut aisément être considéré comme un des meilleurs joueurs à son poste cette saison avec ses 25 réalisations en 29 matchs du côté de Naples. Derrière l'actuel meilleur buteur de Serie A, on retrouve notamment Terem Moffi (23 ans, 16 buts en 26 matchs), impressionnant à Lorient et qui monte en puissance ces dernières semaines avec Nice. Mais aussi Ademola Lookman (25 ans, 14 buts en 28 matchs), troisième meilleur buteur du championnat italien avec l'Atalanta ou encore Samuel Chukwueze (23 ans, 11 buts et 11 passes décisives en 38 matchs), qui fait les beaux jours de Villarreal.

Quatre joueurs qui réalisent une excellente saison et qui peuvent être doublés par des joueurs tout aussi performants, plus ou moins connus ou reconnus. Kelechi Iheanacho (26 ans), Alex Iwobi (26 ans), Emmanuel Dennis (25 ans), Moses Simon (27 ans), Cyrielle Dessers (28 ans) ou encore Sadiq Umar (25 ans) ont déjà une expérience assez solide sur les pelouses européennes. Avec eux, trois pépites font énormément parler d'elles puisque Victor Boniface (22 ans, 19 buts en 43 matchs) brille de mille feux du côté de l'Union St Gilloise alors que Nathan Tella (19 buts en 40 matchs) régale à Burnley. Quant à Gift Orban (22 ans), il casse la baraque depuis son arrivée à La Gantoise en janvier avec 12 buts en 10 matchs dont un triplé à Basaksehir (1-4) le 12 mars et un quadruplé face à Zulte-Waregem (2-6) le 15 mars !

Sur les traces de la génération dorée ?

Avec une telle force de frappe sur le plan offensif, le Nigeria ne devra pas décevoir en Côte d'Ivoire en hiver prochain pour une CAN qui s'annonce très disputée avec un plateau particulièrement relevé. Après leur élimination prématurée au Cameroun contre la Tunisie (0-1) dès les 8es de finale, les Super Eagles, absents au Qatar, n'ont d'autre choix que d'assumer leur statut.

Une chose est sûre, le pays n'avait jamais proposé autant de talents que depuis sa génération dorée des années 1990 avec des joueurs comme Rashidi Yekini, Emmanuel Amunike, Nwankwo Kanu et Victor Ikpeba, tous élus joueur africain de l'année entre 1993 et 1997, sans compter le génial Augustine Okocha. Une équipe qui avait remporté la CAN en 1994, les JO 1996 au nez et à la barbe de l'Argentine et du Brésill qui avait enchaîné deux 8es de finale en Coupe du monde (1994, 1998). Alors, ce Nigeria, même déséquilibré, avec une attaque très forte mais une assise défensive plus fébrile, peut-il redevenir un acteur majeur du football mondial ?

MAXIFOOT.FR