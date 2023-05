Le 7ème congrès ordinaire du parti de l'indépendance et du travail (PIT) qui s’est tenu ce Week end passé a vu l’intronisation symbolique d’Alkaly Dansokho fils de l’ex secrétaire général du Parti feu Amath Dansokho au sein du Secrétariat politique l’instance décisionnaire du Parti.

Le Congrès du Parti de l’indépendance et du travail (PIT) qui s’est tenu samedi et dimanche dernier au CICES de Dakar semble avoir entériné la lutte des factions. Ainsi, la reconduction de Samba Sy ministre du travail comme secrétaire général du parti à l’issue du conclave de deux jours (29 au 30 avril) semble ancrée un peu plus le parti au sein de la majorité présidentielle. Les responsables du PIT regroupé autour du mouvement Dolel PIT de Felix Atchadé secrétaire de la coordination de Paris ont voulu faire bouger les lignes notamment autour d’une opposition nette du parti face à un troisième mandat de Macky Sall.

L’aile révolutionnaire du parti a été marginalisée à l’issue des travaux de renouvellement des instances et de l’élection du secrétaire général. D’après nos informations, les tenants de la ligne dure n’ont pas réellement pesé dans les débats lors de ce congrès. A l’issue du vote, ils n’ont pas pu réunir plus de 5 délégués pour appuyer leurs positions. Ainsi, à l’issue des débats engagés par 500 délégués réunis à cette occasion, il apparaît que le PIT reste toujours fidèle à Benno Bokk Yaakar qui d’après les responsables du parti demeure la seule instance pour une candidature consensuelle et unique au sein de la majorité présidentielle.

Toujours à l’issue de cette réunion, les délégués ont procédé au rajeunissement du bureau notamment le Secrétariat politique. Ce renouvellement a été ainsi marqué par une entrée symbolique d’Alkaly Dansokho fils de l’ancien leader « mythique » du parti Amath Dansokho. D’autres personnalités comme Ndeye Ami Kassé, la femme de Magueye Kassé ont aussi fait leur entrée dans le bureau.

Selon plusieurs observateurs, cette conclusion ne semble pas être une surprise dans la mesure où à la veille du congrès, le chef du parti avait botté en touche concernant l’attitude du PIT face au troisième mandat de Macky Sall. « Il va de soi que ce parti appartient à ses militants. Est militant du Pit Sénégal celui qui vient aux instances, qui s’acquitte de sa cotisation, celui qui travaille à consolider cette organisation », a déclaré l’ancien professeur de philosophie.

Un moyen pour le chef de la formation d'extrême gauche de consolider un peu plus l’appartenance du PIT au camp présidentiel : ceci en droite ligne de la vision de feu Amath Dansokho qui fut un des piliers de Benno Bokk Yaakar né au soir du deuxième tour de la présidentielle de 2012. Néanmoins, les experts restent inquiets sur les risques d’implosion au sein des partis alliés de la mouvance présidentielle autour de la brûlante question du troisième mandat de Macky Sall.