Nominations PNLP, PNLT…

À travers trois arrêtés rendus publics hier, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait de nouvelles nominations. Ainsi, Aliou Thiongane, professeur titulaire des universités, spécialiste en santé publique, est nommé coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), en remplacement du docteur Doudou Sène. Quant à Fodé Danfakha, médecin spécialiste en santé publique, il est nommé coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT), en remplacement du docteur Yacine Mar Diop. La voix de ce ministère est désormais assurée par un nouveau visage. Il s’agit d’Amadou Sow.

Ce dernier est titulaire d'un Doctorat en médecine, spécialiste en communication. Il remplace Awa Ly. Le nouveau coordonnateur de la Cellule de communication au ministère de la Santé et de l'Action sociale est médecin spécialisé en médecine légale et évaluation juridique du dommage corporel, a une expérience de dix ans dans le système santé/protection sociale du Sénégal, dont sept ans dans l'assurance maladie au sein de l'Agence de la couverture sanitaire universelle.

Il se dit passionné de la communication/information et du partage de connaissances (enseignements). ‘’Je propose les services de l'expertise médicale (évaluation du dommage corporel), le conseil/contrôle médical en assurance maladie, l'accompagnement dans les démarches médico-administratives, l'accompagnement dans la gestion des contentieux médicaux, la formation des agents de santé sur différents thèmes (éthique, déontologie, droit de la santé, droit médical, certificats médicaux, etc.), l'information et la communication spécialisées ciblant les acteurs du secteur de la santé et le développement de logiciels et applications pour la santé et les services et professionnels de santé’’, lit-on sur son profil.