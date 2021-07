La reprise brusque et fulgurante des cas de Covid, conséquence du relâchement général des mesures barrières et faisant suite à la multiplication des manifestations publiques orchestrées de manière ‘’irresponsable’’ par les autorités au sommet de l'Etat, appelle, selon Noo Lank, l'attention urgente de tous les acteurs publics pour faire face à cette nouvelle crise.

‘’Nous sommes, tous, non seulement concernés, mais aussi et surtout interpellés pour adopter une posture de responsabilité active, non ambigüe, assumée et sans distinction de camp. Noo Lank estime que les populations ont besoin d'entendre des voix crédibles et de voir un leadership par l'exemple en exercice’’, a soutenu le mouvement citoyen dans un communiqué transmis hier à ‘’EnQuête’’.

...La paix et la santé étant au-dessus des divergences politiques, intérêts économiques et contradictions sociales, Noo Lank reconnait que les Sénégalais doivent ‘’s’élever au-dessus de ces divergences’’ pour le temps nécessaire à la reprise en main de la situation sanitaire nationale. ‘’Nous pouvons et devons y parvenir le plus rapidement possible. Ce ne serait pas responsable de laisser le sort des populations entre les mains des seules autorités du pouvoir parce que certaines parmi elles ont posé des actes irresponsables.

La responsabilité nationale est et doit être entre les mains des Sénégalais responsables, particulièrement lorsque les autorités publiques sont en difficulté et ne convainquent plus les citoyens. Soyons tous responsables. Le débat sur la responsabilité des uns et des autres aura lieu en temps opportun. L'heure est à la prévention. Noo Lank lance un appel à la responsabilité à tous les acteurs publics, partis, syndicats, associations et leaders de tout bord à concevoir, développer et déployer des actions de lutte contre la résurgence de la Covid’’, lit-on dans le texte.