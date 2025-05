Noo Lank au dialogue national

Le collectif Noo Lank a annoncé sa participation au Dialogue politique national prévu le mercredi 28 mai 2025. Dans un communiqué publié ce week-end, le mouvement informe avoir reçu une invitation officielle assortie des termes de référence. Il souligne toutefois que sa participation ne signifie nullement une adhésion aveugle à la démarche, mais plutôt une volonté d’être une force citoyenne vigilante, attachée à l’intérêt général.

Pour Noo Lank, ce dialogue intervient à un moment où les attentes des Sénégalais en matière de justice, de gouvernance transparente et de réformes démocratiques sont particulièrement élevées. Le collectif accepte d’y prendre part, tout en réaffirmant son engagement aux côtés des luttes citoyennes. Il entend y défendre une vision claire : celle d’un Sénégal démocratique, souverain, et fondé sur une justice indépendante.

Parmi les revendications portées par Noo Lank, figurent la fin de l’impunité, la consolidation de la séparation des pouvoirs, le renforcement des institutions de contrôle ainsi que la libération totale de la justice de toute emprise politique. Le collectif exige, par ailleurs, un engagement ferme de l’État à mettre en œuvre les recommandations qui sortiront de ce dialogue. Il rappelle, à ce titre, que les conclusions des Assises de la justice tenues l’an dernier sont toujours restées sans suite concrète.

‘’Le peuple sénégalais ne saurait tolérer un nouveau cycle de recommandations rangées au tiroir’’, prévient le collectif, qui met en garde contre toute tentative de dialogue de façade. Dans cette dynamique, une rencontre entre Noo Lank et le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, est prévue le mardi 27 mai à l’hémicycle.

Cette audience portera sur des questions majeures telles que la gouvernance, les libertés publiques, la démocratie et la justice sociale. Fidèle à sa ligne de conduite, Noo Lank affirme que sa présence au dialogue ne sera pas celle d’un figurant, mais bien d’une ‘’force citoyenne résolue, consciente et vigilante’’, décidée à faire entendre les aspirations profondes du peuple sénégalais. Le collectif appelle enfin l’ensemble des forces sociales, politiques et citoyennes à rester mobilisées et solidaires, pour transformer ce rendez-vous en véritable moment de rupture démocratique et non en diversion politique.