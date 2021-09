Après son élection à la tête du Stade de Thiaroye, le tout nouveau président a fixé ses ambitions qui s’articulent autour de cinq points. Mbaye Babacar Dieng compte axer ses actions sur les infrastructures, le social, la formation et le développement.

Elu président du Stade de Thiaroye, Mbaye Babacar Dieng veut inscrire son mandat sous le sceau du progrès. Durant les quatre prochaines années, le nouveau dirigeant du club de Thiaroye et ses collaborateurs se sont fixé comme ambition de valoriser toutes les ressources que comptent Thiaroye et ses environs, pour le principal objectif qu’est la montée en Ligue 2, puis dans l’élite.

Dans ce dessein, il a proposé un programme quadriennal accès sur cinq volets : la formation, les infrastructures, l’expansion et le développement et le partenariat, qui seront déclinés en court, moyen et long terme.

Au plan sportif, M. Dieng, qui faisait face à la presse avant-hier, compte développer le volet omnisport en créant une équipe de Beach Soccer pour participer au championnat national de cette discipline. A cela s’ajoute aussi la création d’une section féminine en vue de monter une équipe féminine et, enfin, la redynamisation des équipes de petites catégories.

Concernant la formation, le patron du Stade de Thiaroye compte créer un grand centre de formation, en collaboration avec les centres qui existent déjà. Il veut aussi former des éducateurs de base, en partenariat avec les autorités locales, le ministère des Sports et celui de la Jeunesse.

Dans le cadre de l’expansion et du développement, Mbaye Babacar Dieng souhaite œuvrer pour créer un grand club qui, dans un premier temps, regroupera les différents quartiers du Thiaroye traditionnel, avant de s’ouvrir aux villages traditionnels de Yeumbeul, Diamaguene et Thiaroye-sur-Mer, de réconcilier les Thiaroyois avec leur club pour en faire des mécènes, des contribuables, des souscripteurs, sociétaires et supporters.

Sur ce volet, M. Dieng veut renforcer l’identité du footballeur thiaroyois, en trouvant un nom qui incarne les valeurs dans lesquelles se reconnaissent les joueurs. Pour que cela puisse être dans leur patrimoine historique. A l’heure actuelle, il pense à ‘’Les paras du Stade de Thiaroye’’ ou ‘’Les tirailleurs de Thiaroye‘’. Il envisage aussi la structuration du club de sport, la création d’un site internet, de pages Facebook… de développer le volet culturel et évènementiel à travers l’organisation de grands événements culturels en vue de renflouer les caisses du club.

Dans le secteur des infrastructures et du partenariat, le président du Stade de Thiaroye compte construire ou de louer un local moderne pour servir de siège et d’œuvrer avec d’autres partenaires pour la construction d’un stade omnisport à Thiaroye. Et aussi trouver des partenaires pour signer des sponsorings, créer une société pour anticiper sur l’accession en L2, la signature d’un contrat pour un partenariat durable avec les quatre communes qui gèrent des quartiers se trouvant sur le territoire du Grand Thiaroye (Thiaroye-Gare, Diamaguene-Sicap-Mbao, Yeumbeul-Sud et Djidah Thiaroye Kao). Il envisage aussi de travailler avec un agent dans le but de trouver un club partenaire en Europe, de discuter avec Habib Bèye pour faire de lui le président du club, puisqu’il est originaire de la localité.

