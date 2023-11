Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, hier, Fallou Mboup à deux ans de prison, dont trois mois ferme. Grâce à une nouvelle technique d’arnaque, l’étudiant a réussi à plumer plusieurs propriétaires de points de distributeur Orange Money.

Les points de distributeur Orange Money sont les cibles de gens malintentionnés. Très futés, ces individus qui, pour la plupart, sont des jeunes ont révolutionné l’art d’escroquer les citoyens qui, pourtant, sont sur leurs gardes. Mais, dernièrement, nombre d’entre eux se sont fait avoir par un subterfuge très au point.

En effet, la méthode consistait à retirer de modiques sommes d’argent dans un point de transfert d’argent, en enregistrant leur numéro au nom d’Orange. Au moment de faire le retrait, l’arnaqueur fait croire à l’agent que la personne qui doit valider le fait à distance. Il passe un coup de fil à son comparse qui, au lieu de valider, envoie un texto qui singe celui de l’opérateur, avec le numéro enregistré au nom d’Orange. L’agent, sans y prendre garde, finalise la transaction, pensant que l’opération a été validée par l’opérateur Orange. À ce jeu, ils ont fait plusieurs victimes.

Depuis des mois, ces agents ont envahi les services de réclamation d’Orange Money pour se plaindre de ces agissements qui ne favorisent pas la bonne marche de leur commerce. Depuis que des enquêtes ont été ouvertes, ces arnaqueurs remplissent les rôles du tribunal des flagrants délits de Dakar. Chaque semaine, des gens sont jugés à la barre de cette juridiction pour des pratiques similaires.

Hier, c’était au tour de l’étudiant Fallou Mboup de répondre de ses actes devant les juges du tribunal des flagrants délits de Dakar. En deuxième année à la faculté des Lettres, cet étudiant au Département d’anglais de l’Ucad est poursuivi pour association de malfaiteurs, accès et maintien frauduleux dans un système informatique de plusieurs distributeurs d’Orange Money, introduction frauduleuse dans un système informatique afin d’obtenir indûment des avantages, faux en informatique, collecte de données à caractère personnel et usurpation d’identité.

Pour se soustraire à l’action de la justice, il a déclaré qu’il est détenteur de deux puces téléphoniques. À l’en croire, il avait prêté une des puces à son ami Moustapha à qui il a imputé tous les faits incriminés. D’après lui, celui-ci s’est rendu USA en passant par le Nicaragua.

Mais son coprévenu Serigne Fallou Diakhaté a battu en brèche ses déclarations. Selon lui, c’est Fallou Mboup qui l’a une fois envoyé dans un point Orange Money pour effectuer un retrait de 90 mille francs CFA. ‘’Il m’a fait croire que cet argent est pour sa tante et m’a assuré que celle-ci allait valider à distance, une fois chez l’opérateur. Quand je suis revenu de la commission, il m’a offert 30 mille francs CFA. C’est quand on a été arrêté que j’ai appris ses magouilles’’, a-t-il expliqué.

Sachant qu’il n’a plus d’issue, Fallou Mboup s’est résigné à confesser ses péchés. Mais même là, il a essayé de minimiser sa responsabilité pénale. Il a déclaré : ‘’Je ne faisais que les validations. Ce n’est pas moi qui ai généré les messages. J’ai appris le modus operandi via des amis. Je n’ai pas initié Fallou Diakhaté à ces pratiques frauduleuses.’’

Le conseil de la Sonatel, qui souhaitait réclamer que le franc symbolique, s’est rétracté, à cause de l’attitude de Fallou Mboup. À cet effet, il a réclamé aux prévenus le paiement de 2 millions de francs CFA. Montant qui représente le préjudice causé aux différents distributeurs d’Orange Money.

Outrée par l’attitude des prévenus qui grugent sans ‘’vergogne’’ d’honnêtes citoyens, la représentante du ministère public a enfoncé, soulignant que ces prévenus méritent une punition. D’après elle, depuis plus de trois mois, la bande opère dans plusieurs points de transfert d’argent. Elle a requis six mois d’emprisonnement ferme contre les prévenus. Ce après avoir requalifié le fait de complicité reproché à Fallou Diakhaté en réception d’avantages indus.

L’avocat de ce dernier a sollicité que son client soit relaxé purement et simplement. Selon la robe noire, Serigne Fallou Diakhaté est une victime dans cette affaire. D’autant plus qu’il ignorait les pratiques frauduleuses de Fallou Mboup. ‘’Il vient de quitter le daara. Il est confié à un ami de son père. Il est une victime dans cette affaire’’, a plaidé Me Abdy Nar Ndiaye.

Maitre Abdourahmane Diallo, quant à lui, est convaincu de la culpabilité de son client. Il a demandé au tribunal de lui faire bénéficier d’une application bienveillante de la loi.

Après avoir ordonné la relaxe de Serigne Fallou Diakhaté, le tribunal a reconnu Fallou Mboup coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à 2 ans de prison, dont 3 mois ferme. En sus de sa peine, il doit allouer 2 millions de francs CFA à Orange Money.

MAGUETTE NDAO