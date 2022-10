Dans la région de Kolda, plus d’une centaine d’enfants en situation de handicap ne sont pas éligibles pour obtenir de la carte d’égalité des chances. Ils ne sont pas en mesure pour le moment de bénéficier de ce sésame, faute d’extraits de naissance. « Tous ces enfants handicapés sans papiers » ont été recensés dans les villages d’intervention du projet, déplore Jean Sène, coordonnateur du projet DEECliQ. Qui a fait la révélation en marge d’un atelier de renforcement de capacités des acteurs de la presse locale sur l’éducation inclusive.

A l’en croire, 20 enfants ont été recensés dans le département de Kolda, une quinzaine à Vélingara et une vingtaine à Médina Yoro Foula. « Parmi les enfants en situation de handicap recensés, les filles sont les plus lésées », dit-il. Ainsi, saisissant l’occasion de cet atelier, il a réitéré son plaidoyer à l’endroit des chefs de village, des officiers d’Etat-civil et des maires pour accompagner les communautés à disposer de ces pièces indispensables pour l’obtention de la carte d’égalité des chances. « Une carte qui offre des avantages multiples aux personnes handicapées, notamment, dans la prise en charge des leurs problèmes de santé, d’éducation, de transport, entre autres », a-t-il dit.

Selon lui, la protection des personnes handicapées s’impose, avant de rappeler que « Son projet avait mené des démarches auprès du service de l’Action Sociale et du tribunal qui, dit-il, sont disposés à accompagner ces enfants pour les déclarer à l’Etat-civil. La balle est donc dans le camp des parents et des élus pour que ces mineurs handicapés laissés en rade puissent être rétablis dans leurs droits ».

NFALY MANSALY