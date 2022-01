Les meilleurs élèves des classes de 5e et de 4e en mathématiques ont été primés, vendredi dernier, aux sphères ministérielles de Diamniadio. Ces lauréats ont été choisis pour porter le drapeau du pays. Ils seront préparés à participer à des compétitions au niveau continental et à l'international.

L’excellence a été célébrée, vendredi dernier. C’était lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats des Olympiades de mathématiques, les meilleurs élèves des classes de 5e et de 4e en mathématiques, qui s’est tenue aux sphères ministérielles de Diamniadio. Une cérémonie au cours de laquelle des bourses ont été octroyées à des bacheliers des séries scientifiques ayant eu la mention ‘’Très bien’’ au baccalauréat 2021.

‘’C’est au terme d’un concours très sélectif, avec des seuils de performance très élevés, que vous avez été choisis pour porter le drapeau de votre pays’’, a déclaré le ministre de l'Education nationale du Sénégal, Mamadou Talla.

Cette édition des Olympiades de mathématiques a vu la participation de 16 688 élèves des classes de 5e et de 4e répartis dans les 16 académies du Sénégal. Parmi ces élèves, 58,01 % sont des filles. Devant les lauréats, M. Talla poursuit avec fierté : ''Élèves des classes de 5e et de 4e, vous êtes jeunes par l’âge, mais déjà, vous portez les promesses de futurs ingénieurs, docteurs, professeurs, techniciens, concepteurs, managers dont rêve votre président, Macky Sall pour son pays.’’

Les lauréats constituent donc l'équipe nationale du Sénégal. Ils seront préparés à participer à des compétitions au niveau continental et à l'international.

Mamadou Talla souligne que ces olympiades ont été conçues pour rendre plus attractives les mathématiques ; développer chez l’élève l’amour des mathématiques et le goût de la recherche ; identifier de nouveaux talents et les encadrer pour une bonne représentation dans les compétitions panafricaines. La cérémonie rentre donc dans le cadre de l’option du gouvernement de mettre en place une pépinière de jeunes champions, pour la promotion des mathématiques et des sciences. ‘’L’excellence ne s’acquiert pas ; elle se construit au quotidien ; elle exige de l’endurance, de la persévérance’’, a dit M. Talla à l’endroit des élèves, félicitant les vainqueurs pour leur travail acharné et les sacrifices consentis pour se hisser parmi les meilleurs.

Ainsi, il les exhorte à persévérer dans l’effort soutenu, pour relever le défi du maintien et de la réussite dans les filières et les séries scientifiques dont la promotion constitue aujourd’hui, selon le ministre, ‘’une priorité absolue pour le Sénégal’’.

Promouvoir les disciplines scientifiques

En effet, poursuit-il, le président de la République, donnant suite aux conclusions des assises de l’éducation et de la formation, a instruit de faire en sorte que ‘’les mathématiques, les sciences, la technologie, le numérique et l’entrepreneuriat soient au cœur de nos priorités’’. Pour le ministre, des initiatives comme les olympiades de mathématiques sont à saluer, à multiplier et à perpétuer.

Dans ce sens, il indique que le ministère de l’Éducation nationale est en train de poser des actes pour promouvoir ces disciplines scientifiques. Il s’agit, entre autres, de la construction, de la réhabilitation et de l’équipement de 28 blocs scientifiques et technologiques (BST) ; la généralisation de l’enseignement des sciences physiques ; l’équipement des établissements scolaires en laboratoires mobiles pour la pratique de l’expérimentation dans les enseignements/apprentissages ; le renforcement de capacités des enseignants de ces disciplines ; l'organisation des concours Miss Maths, Miss Sciences ; la tenue des Olympiades nationales de mathématiques.

Pour accompagner ces initiatives, après le lycée d’excellence Mariama Ba, le Prytanée militaire et le lycée scientifique d’excellence de Diourbel, ‘’le ministère de l’Education est en train de construire deux grands lycées à Sédhiou et à Kaffrine pour accueillir, dès la classe de 6e et en classe de 2de, nos meilleurs élèves dans les disciplines scientifiques’’, a annoncé Mamadou Talla. Ces lycées, appelés Lineq (lycées d’intégration nationale pour l’équité et la qualité) avec un régime internat et des ‘’équipements de dernière génération’’, auront une capacité d’accueil de 600 élèves (avec parité garçons/filles).

‘’Le PSE est aujourd’hui le cadre de référence de toutes nos politiques publiques et il cristallise nos ambitions de sortir notre pays de la pauvreté. Pour ce faire, il a besoin de ressources humaines de qualité dans tous les domaines, mais particulièrement en mathématiques, en sciences et en technologie. Nous comptons sur vous pour relever ce défi’’, a dit le ministre.

Par ailleurs, Mamadou Talla a souligné que le président de la fondation Computer Land pour l’excellence, Abdoulaye Thiam, est un partenaire leader du Concours général. ‘’Il soutient beaucoup l’éducation nationale, à travers notamment le Concours général’’, a-t-il salué.

En effet, M. Thiam a mis huit bourses d’études d’une valeur de cinq millions de francs chacune, à la disposition des élèves ayant eu la mention ‘’Très bien’’ au Bac 2021.

BABACAR SY SEYE