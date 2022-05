Auteur d'un joli but contre Feyenoord (2-3) en demi-finale aller de la Ligue Europa Conference, Bamba Dieng a aussi gâché plusieurs occasions. L'attaquant de l'OM a encore trop de lacunes dans la finition.

Battu par Feyenoord à Rotterdam jeudi soir (2-3), en demi-finale aller de la Ligue Europa Conference, l'Olympique de Marseille reste en vie avant la manche retour dans une semaine au Stade Vélodrome. Avec le sentiment tout de même d'avoir raté le coche.

En effet, l'OM peut sortir frustré de cette rencontre aux Pays-Bas. Plombés par leurs erreurs défensives, dont une cataclysmique de Duje Caleta-Car sur le troisième but néerlandais, les Olympiens ont facilité la tâche de leurs adversaires. Qui ont aussi profité d'un manque de justesse technique, assez rare cette saison, des Marseillais.

Dieng, un but mais des ratés...

En attaque, un homme a particulièrement symbolisé cette frustration : Bamba Dieng (22 ans). Certains retiendront son but : une belle frappe puissante du pied droit au ras du poteau qui a relancé les Phocéens alors que le score était à 2-0. D'autres se souviendront que l'international sénégalais avait d'abord manqué deux énormes opportunités avant l'ouverture du score de Feyenoord.

Car l'OM aurait pu prendre l'avantage dans ce match en profitant de la vitesse du champion d'Afrique, qui avait montré que cette équipe néerlandaise, positionnée très haut sur le terrain, était prenable dans son dos. Mais Dieng, lancé par Dimitri Payet à chaque fois, a d'abord buté sur le gardien Marciano (8e), avant de rater le cadre sur une frappe du gauche trop croisée (14e). Deux actions sur lesquelles il aurait pu faire beaucoup mieux.

Une finition à améliorer

L'ancien pensionnaire de Diambars n'a pas baissé les bras et s'est donc rattrapé en réduisant l'écart à la demi-heure de jeu sur son occasion la plus difficile. Un parfait résumé de ce joueur imprévisible - capable de foudroyer les défenseurs adverses et de marquer des buts quasi impossibles - mais aussi trop maladroit, au point de gâcher des occasions faciles. Et d'agacer ses partenaires qui ont regretté son manque d'efficacité, avant de le remotiver après son but.

«Pour moi, on a manqué d'efficacité, à commencer par moi parce que j'ai raté trois occasions de but que j'aurais dû marquer» , a avoué Dieng après la rencontre. Cette troisième occasion est intervenue à la 84e minute. Sur une ouverture de Pape Gueye, le Sénégalais a eu une opportunité d'égaliser à 3-3 mais, encore une fois, il n'a pas su conclure face au portier de Feyenoord. Comme un symbole des progrès qu'il lui reste à faire dans la finition.

MAXIFOOT.FR