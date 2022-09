Des ‘’attaques’’ et ‘’des combats’’ politiques, il y a en aura dans la région de Ziguinchor, après la nomination de Doudou Ka et de Victorine A. Ndèye dans le tout nouvel attelage gouvernemental. Toutefois, les Ziguinchorois estiment que le choix de ces deux ‘’combattants’’, vu le contexte actuel, et le temps qui leur est dévolu, ne jouent pas en leur faveur, à l’horizon 2024.

Longtemps sevrée de ministres, après les départs de Benoit Sambou et d’Angélique Manga de la sphère gouvernementale (Assome Diatta ayant été considérée comme militante de Keur Massar, sa base politique), la région de Ziguinchor vient d’obtenir deux postes ministériels dans le nouvel attelage mis en place ce samedi. L’élévation à la station ministérielle, respectivement des désormais ex-directeur général de l’AIBD et ex-secrétaire d’État chargée du Logement, a été saluée par bon nombre de Ziguinchorois, même si, à Bignona ou à Oussouye, certains ruent dans les brancards pour dénoncer ‘’le mépris’’ dont leurs leaders font l’objet de la part du président Macky Sall.

Dans le landerneau politique de la capitale méridionale du pays, on estime qu’en nommant Doudou Ka et Victorine Ndèye, le président de la République vient corriger une ‘’injustice’’.

D’autres perçoivent ce choix pour la région de Ziguinchor comme la récompense du ‘’mérite’’, notamment pour Doudou Ka qui, au-delà de son engagement militant, a déployé des efforts dans la prise en charge des préoccupations sociales des populations. Ces ‘’sacrifices’’, selon des observateurs avertis de la scène politique, n’ont, malheureusement, pas eu d’effets escomptés lors des dernières élections présidentielles, locales et législatives. Saura-t-il, avec l’accompagnement de la mairesse de Niaguis, Victorine Ndèye, qui vient de perdre les Législatives au profit de Guy Marius Sagna, renverser la tendance lors de la Présidentielle de 2024 qui se profile à l’horizon ? Les Ziguinchorois demeurent dubitatifs.

Selon E. Diatta, le temps joue en leur défaveur. ‘’Même s’ils ne sont pas novices, il leur faudra du temps pour établir un diagnostic sans complaisance de la situation politique dans la région, réfléchir sur les différentes stratégies, organiser et planifier les actions à mener avant de les mettre en œuvre’’, explique notre interlocuteur. ‘’Cela dépendra de leur niveau d’implication dans la prise en charge des problèmes des populations, les jeunes et les femmes notamment. Mais face au phénomène Ousmane Sonko, cela demeure quasi impossible’’, explique M. Mané, qui pense que la coalition présidentielle pourrait, toutefois, surfer sur ‘’les promesses du président du Pastef qui tardent à se matérialiser sur le terrain’’.

Tout compte fait, l’on estime à Ziguinchor que l’élévation à la station ministérielle de Doudou Ka et de Victorine Ndèye n’aura pas, politiquement, d’effets escomptés pour la mouvance présidentielle, malgré les ‘’attaques’’ et les ‘’combats’’ qui se profilent à l’horizon. Autrement dit, Ousmane Sonko demeure et sera le maitre du jeu dans la région de Ziguinchor.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)