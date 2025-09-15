Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a profité de son séjour en Europe pour rencontrer la communauté sénégalaise installée en Italie. Cet échange, qui a réuni plusieurs centaines de personnes, a été l’occasion pour lui d’exprimer à la fois sa gratitude, ses engagements et sa vision pour l’avenir du pays.

Dès son entrée dans la salle, l’accueil a été chaleureux. Chants, applaudissements et slogans de soutien ont donné le ton d’une rencontre empreinte d’émotion et de fraternité. Le Premier ministre, visiblement touché, a commencé son discours par des mots de reconnaissance. Il a rappelé que la diaspora joue un rôle crucial dans la vie économique et sociale du Sénégal. Chaque année, les Sénégalais de l’extérieur transfèrent des milliards de francs CFA, permettant à de nombreuses familles de subvenir à leurs besoins, de scolariser leurs enfants, mais aussi de soutenir des projets économiques et sociaux dans leurs localités d’origine.

Sonko a insisté sur le fait que ces efforts ne passent pas inaperçus. « Le Sénégal vous doit beaucoup », a-t-il affirmé, soulignant que sans l’apport de la diaspora, l’équilibre économique du pays serait fragilisé. Il a promis que son gouvernement mettra en place des politiques spécifiques pour mieux accompagner cette force vive.

Parmi les engagements annoncés, il a cité le renforcement des services consulaires afin de faciliter l’accès aux documents administratifs, souvent perçus comme longs et compliqués à obtenir. Il a également parlé de la mise en place de mécanismes permettant aux Sénégalais de l’extérieur d’investir plus facilement dans leur pays, notamment à travers des projets agricoles, immobiliers et industriels. L’objectif est que chaque membre de la diaspora qui le souhaite puisse contribuer directement au développement local tout en en tirant un bénéfice durable.

Au-delà des aspects économiques, Sonko a aussi insisté sur la dimension sociale et humaine. Il a promis d’intensifier les négociations avec les autorités italiennes pour améliorer la situation des travailleurs migrants, faciliter leur régularisation et garantir une meilleure reconnaissance des diplômes sénégalais. Il a rappelé que l’éducation et la formation professionnelle sont des leviers indispensables pour renforcer l’intégration et l’épanouissement des Sénégalais en Italie.

Le Premier ministre n’a pas manqué de replacer ces actions dans une vision plus large : celle d’un Sénégal souverain, uni et juste. Dans son discours, il a martelé que les divisions internes, qu’elles soient politiques, ethniques ou sociales, ne doivent pas affaiblir la nation. « Nous devons rester solidaires, car c’est ensemble que nous pourrons construire le Sénégal que nous appelons de nos vœux », a-t-il déclaré sous les applaudissements nourris de la salle.

La rencontre a également permis aux Sénégalais présents d’exprimer directement leurs préoccupations. Certains ont évoqué la difficulté d’obtenir des papiers de séjour, d’autres se sont inquiétés du devenir de leurs enfants, tiraillés entre deux cultures, ou encore des obstacles liés à l’envoi d’argent et à la création d’entreprises dans leur pays d’origine. Sonko a écouté attentivement, notant les remarques et promettant un suivi. Il a insisté sur l’importance du dialogue permanent entre la diaspora et les autorités sénégalaises.

En conclusion, il a invité ses compatriotes à ne jamais perdre le lien avec leur pays natal. Même établis en Europe, ils restent partie intégrante de la construction nationale. « Votre vie est ici, mais votre cœur bat encore au rythme du Sénégal. Nous avons besoin de vous, de vos idées, de vos compétences et de vos ressources pour bâtir un avenir meilleur », a-t-il lancé dans une ambiance émouvante, avant de prendre le temps d’échanger individuellement avec plusieurs participants.

Cette rencontre en Italie a ainsi renforcé le sentiment d’appartenance et de responsabilité partagée entre le Sénégal et sa diaspora. Elle s’inscrit dans la volonté affichée du Premier ministre de placer les Sénégalais de l’extérieur au cœur du projet de transformation nationale.

Moussa Ba

Assistant de Recherche

