Ousmane Sonko à Touba

Une semaine après le rappel à Dieu de Serigne Abdou Rahman Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Dame Atta Mbacké, le Premier ministre était hier à Touba pour présenter ses condoléances et celles du gouvernement. Ousmane Sonko était accompagné du député Cheikh Thioro Mbacké et d'autres responsables de la ville sainte.

Le khalife de Serigne Ibrahima Mbacké, Serigne Fallou Mbacké dit Serigne Ass a rappelé au chef du gouvernement ce qui le lie à la famille de Serigne Touba, sans oublier de lui montrer sa reconnaissance pour son déplacement malgré son calendrier très chargé. La rencontre s'est terminée par une séance de prières pour le succès et la réussite du gouvernement et du président de la République.