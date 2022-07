Récupérer les cartes d’électeur, aller tôt voter et sécuriser les votes. C’est le triptyque que le leader du Pastef propose à ses militants pour gagner les élections législatives de ce dimanche 31 juillet. C’était lors d’une caravane dans le département de Pikine.

C’est vers les coups de 1 h du matin, avant-hier, que le leader du Pastef, qui était en caravane dans le département de Pikine, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections législatives prochaines, a fait une déclaration. D’après Ousmane Sonko, si l’on n’y prend pas garde, le pouvoir risque de ‘’voler’’ les élections, de la manière qu’il ‘’vole’’ l’argent des Sénégalais. C’est la raison pour laquelle il a appelé la foule qui le suivait à veiller à la bonne tenue du scrutin. ‘’Si vous voulez les gagner et que Macky Sall parte, il faut aller récupérer vos cartes. Il faut aller chercher vos cartes d’identité, car c’est la seule chose qui peut faire partir Macky Sall.

Lui jeter des pierres, se battre, encore moins tenir des manifestations ne le feront pas quitter le pouvoir. Ce qui peut le faire perdre le pouvoir est dans vos poches pour ceux qui l’ont déjà. Pour les autres, allez les chercher. Nous ne voulons pas que vous perdiez la vie, ni que vous soyez blessés, encore moins être arrêtés. Tout ce que nous voulons, c’est le faire quitter le pouvoir et démocratiquement, avec nos cartes d’électeur. Ils font tout pour vous décourager. Donc, aller envahir les préfectures pour récupérer vos cartes avant le 30 juillet. C’est le premier élément qui va nous permettre de gagner les élections’’, a confié Ousmane Sonko.

Le deuxième élément, renseigne-t-il, est d’aller voter, et massivement, surtout les jeunes. ‘’J’ai vu des jeunes qui sont capables de suivre nos caravanes jusqu’à des heures, mais le jour des élections, ils restent chez eux et boivent du thé. Il faut que cela cesse, car ce sera le changement. Vous constituez 65 % de la population. Si vous décidez de voter, le pays connaitra un changement. Donc, allez voter. Après avoir voté, restez dans les bureaux pour sécuriser le vote jusqu’à l’heure du décompte, car nous avons affaire à des voleurs. À Pikine, que chacun gère le scrutin dans son quartier. Que ceux qui n’habitent pas dans la zone n’y votent pas. Vous connaissez tous ceux qui habitent à Pikine’’, poursuit-il.

Il est important, pour l’opposition, de remporter ces joutes. Si Macky Sall perd, d’après lui, il ne parlera plus de troisième mandat. Il ne va plus, d’après lui, emprisonner d’honnêtes citoyens, encore moins ‘’torturer’’ des gens. Tout ce qu’il va faire, une fois les élections gagnées, il sera dans l’obligation de venir négocier et demander l’avis de l’opposition. ‘’Il ne faut pas qu’on se trompe de combat. Maky Sall, on ne le fera pas quitter en 2024, mais en 2022 avec les élections de ce dimanche. S’il perd l’Assemblée, c’est fini pour lui’’, dit-il confiant.

‘’La ville de Pikine n’a rien du tout, aucune infrastructure’’

Par ailleurs, Ousmane Sonko a indiqué que quand il venait à Pikine, il s’est renseigné et on lui a dit que concernant le cimetière que les Pikinois réclamaient après évaluation et études, il devrait coûtait plus d’un milliard, selon l’Agetip. Il sera disponible au mois de juillet 2022. Cette date est arrivée et rien n’est fait dans ce sens, précise-t-il. ‘’On me dit même que les anciens cimetières sont sous les eaux actuellement à cause de la pluie.

Macky Sall a confié avoir investi 766 milliards F CFA dans le cadre de la lutte contre les inondations. Mais le constat est que beaucoup de quartiers à Pikine sont inondés. C’est cela le bilan de Macky Sall. La particularité de Pikine est qu’il est le seul endroit de la région de Dakar qui a un poumon vert entre Technopole et la forêt de Mbao. Ce qui permet à Dakar de respirer. Mais hélas, le constat est que cette partie est en train d’être morcelée et vendue, pas à la population de Pikine, mais à des prédateurs. Ils n’y ont même pas pensé à faire des lotissements pour la population. Pikine n’a pas de sapeurs-pompiers, ni commissariat central, université ; sa préfecture est ailleurs. Cette ville n’a rien du tout, aucune infrastructure. Même les jeunes ne travaillent pas. Il n’a rien fait pour Pikine. Il leur a permis un plan d’aménagement’’, renchérit-il.

D’après M. Sonko, Pikine a voté contre le régime lors des dernières Locales, mais il les a ‘’volées’’. C’est la liste Wallu avec Dr Cheikh Dieng qui a gagné les élections locales. ‘’A Pikine, Macky, quand il a été sûr que Yaw a une liste, il va les perdre. Il a tout fait pour nous écarter. Avec les communes, les résultats ont montré que Yaw a eu 43 000 voix, Wallu 25 000 voix, BBY 42 000 voix. Donc, le cumul de Wallu et de Yaw fait 68 000 voix contre 42 000 pour BBY. Donc, il ne peut pas nous gagner. Pour ces élections, on est ensemble, donc nous allons les gagner. Mais je tenais à vous dire que malgré votre estime envers moi ou la coalition Yaw, ne votez pas notre bulletin à Pikine, mais celui de Wallu. Si vous mettez dans l’urne le bulletin de Yaw, c’est Macky que vous arrangez. À Pikine, il faut voter Wallu. Faire le contraire, c’est rendre service à Macky’’, a conclu le leader de Yaw.

CHEIKH THIAM