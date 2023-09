Ouvrages Tidjaniya

Douze ouvrages sont déjà disponibles, dans le cadre du projet de réécriture de l’histoire de la Faydatou Tidjania lancé depuis près de deux ans par le khalife général de Médina Baye, a révélé lundi le responsable de ce projet, Ahmed Boucar Oumar Niang. “Nous sommes à la deuxième année du projet et nous sommes déjà à douze ouvrages disponibles dans les librairies. Ils évoquent principalement l’histoire de Cheikh Abdoulaye Niass, le père fondateur, et de son fils Cheikh Ibrahima Niass, fondateur de Médina Baye’’, a expliqué M. Niang dans un entretien avec l’APS. “Nous avons traduit deux œuvres de Cheikh Ibrahima Niass.

Et nous avons aussi fait le récit de sa vie’’, a poursuivi le coordonnateur du projet de réécriture de l’histoire de la Faydatou Tidjania. Ce projet, lancé par le khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass, vise à mieux vulgariser l’œuvre littéraire du fondateur de Médina Baye. Il a aussi pour objectif de retracer l’histoire, la vie et l’œuvre de Cheikh Ibrahima Niass dit ‘’Baye’’, notamment par le truchement de ses nombreux déplacements dans le monde et de ses relations avec de fortes personnalités mondiales. “Parmi les 12 ouvrages déjà disponibles, il y a un qui parle des autorisations (Hidjazah) que Cheikh Abdoulaye Niass a amassées dans la voie Tidjaniya, ses testaments et les récits et hauts faits de guerre durant sa lutte contre le paganisme et contre le colonialisme’’, a insisté Ahmed Boucar Omar Niang. “Les grands ténors de son école sont cités nommément dans cet ouvrage, mais aussi ses origines, ses ancêtres de façon généalogique’’, a-t-il souligné.

...Il a soutenu que les ouvrages de Cheikh Ibrahima Niass ont été déjà traduits en français, en anglais, en espagnol, en suédois, en hindi et dans plusieurs autres langues du monde. “Il y a un comité sénégalo-sénégalais, mais aussi il y a une task-force basée en France qui est composée de Sénégalais d’origine et de Français de souche, mais aussi un autre groupe composé d’experts en linguistique de neuf nationalités qui traduisent dans presque toutes les langues’’, a indiqué le coordonnateur du projet de la réécriture de l’histoire de la Faydatou Tidjania. La distribution de ces douze ouvrages a débuté ce lundi à Médina Baye, derrière le mausolée de Cheikh Ibrahima Niass, dans l’enceinte de la grande mosquée. La cité religieuse de Médina Baye célèbre mercredi son Mawlid international, qui marque la naissance du Prophète Mouhammad (PSL).

L’évènement est organisé par la Jamhiyatu Ansaru-Diin, une structure qui revendique plus de 500 millions de disciples de Baye Niass à travers le monde. Pendant une dizaine de jours, des milliers de disciples venant de plusieurs pays d’Afrique, d’Europe, des Amériques, d’Asie et de l’Australie convergent vers Médina Baye pour célébrer le Gamou et le Gamouwaat. Des délégations officielles participent à l’évènement qui sera aussi marqué par la journée Al-Quds dédiée à la cause palestinienne. La nuit du Gamou est ponctuée par des séances de ‘’zikr’’ (chants religieux) et d’exégèses sur la vie du Prophète Mouhammad (PSL). Elle sera animée par Mouhamadoul Amine Ibrahima dit ‘’Baba Lamine Niass’’.