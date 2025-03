La Chambre correctionnelle s’est penchée hier sur une affaire d’abus de confiance impliquant Khadim Dioum, poursuivi pour avoir détourné la somme de 19 millions de francs CFA, dans le cadre de l’organisation du pèlerinage à La Mecque. Ce dossier met également en cause un certain Aliou Ba, dont l’audition aurait, selon la défense, permis d’éclaircir de nombreux points.

Selon l’accusation, Khadim Dioum a reçu une partie des frais de voyage destinés à plusieurs pèlerins qui, faute de paiement, n’ont jamais pu embarquer pour l’Arabie saoudite. Ces derniers, laissés sur le carreau, se sont retournés contre Thierno Diallo, qui a alors déposé une plainte contre Dioum. À la barre, Khadim Dioum a rejeté toute responsabilité, affirmant avoir simplement joué le rôle d’intermédiaire. ‘’C’est Aliou Ba qui m’a remis une liste de 24 pèlerins. Je devais convoyer neuf personnes à La Mecque. Mais, en réalité, ce sont finalement six pèlerins que j’ai convoyés. Pour les trois restants, c’était à Aliou Ba, qui avait un contrat avec la mairie de Grand-Yoff, d’assurer leur paiement’’, a-t-il expliqué. Il soutient ne jamais avoir directement traité avec les victimes et renvoie la responsabilité à Aliou Ba.

De son côté, Thierno Diallo, plaignant dans cette affaire, campe sur ses positions. Il accuse Khadim Dioum de n’avoir convoyé que deux pèlerins au détriment de quatre autres, malgré un paiement intégral de 19,2 millions de francs CFA en 2019. Il affirme avoir contacté Dioum, alors que ce dernier se trouvait à Médine, pour réclamer le remboursement ainsi que la restitution des passeports. Réponse du prévenu : il ne pouvait plus restituer l’argent et exigeait même une pénalité de 100 000 F CFA pour chaque passeport. Toujours selon Thierno Diallo, deux des pèlerins lésés, Ibrahima Ndao et Momar, ont fini par être remboursés.

Cependant, Mansour Ka, le troisième, attend toujours son dû, estimé à 6,8 millions de francs CFA.

Le parquet a requis l’application stricte de la loi, estimant que les faits d’abus de confiance étaient suffisamment établis. Pour Me Alioune Weber, avocat de Khadim Dioum, l’absence d’Aliou Ba à la barre est un élément déterminant. Il estime que ce dernier aurait pu lever toute ambiguïté. ‘’C’est Aliou Ba qui a réceptionné l’argent et remis les pèlerins à Khadim Dioum. Il a lui-même reconnu une erreur dans l’embarquement de deux personnes. Mon client n’a reçu aucun mandat et n’a fait qu’exécuter des instructions. Il n’a rien à se reprocher’’, a plaidé l’avocat, demandant la relaxe pure et simple de son client.

Même son de cloche chez Maitre Alassane Cissé, qui estime qu’aucune infraction n’a été caractérisée dans ce dossier.

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 23 avril prochain.

MAGUETTE NDAO