Sa Sainteté le Pape François a terminé ses soins post-opératoires. Afin d'optimiser la thérapie médicale et de réhabilitation, le Saint-Père restera hospitalisé quelques jours de plus, à l’hôpital universitaire Gemelli. L’annonce est faite hier dans un communiqué signé par le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Sa Sainteté le Pape François, précise Matteo Bruni, est en bon état général, alerte et respire spontanément. L'intervention chirurgicale pour sténose diverticulaire réalisée dans la soirée du 4 juillet a consisté en une hémicolectomie gauche et a duré environ 3 heures.

Quant au séjour du pape à l'hôpital Gemelli, il devrait durer environ une semaine, sauf en cas de ‘’complications’’. Hier, avant la récitation de l'Angélus, selon le communiqué, il a voulu rencontrer quelques petits patients du service d'oncologie pédiatrique qui l’ont ensuite accompagné sur le balcon de sa chambre au 10e étage pour la prière mariale.

Après, il a salué les patients hospitalisés à l'étage et s'est entretenu brièvement avec le personnel médical et infirmier. L'après-midi, il a célébré la Sainte Messe dans la chapelle privée avec le personnel qui l'assiste quotidiennement. Sa Sainteté s'est attardée sur le sens du sport et de ses valeurs, et sur la capacité sportive de pouvoir accepter n'importe quel résultat, même la défaite : “C'est seulement de cette façon, face aux difficultés de la vie, que l'on peut toujours se mettre en jeu, en luttant sans renoncer, avec espoir et confiance”, affirme Sa Sainteté le Pape François.