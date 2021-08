Sur l’autoroute Ila Touba, dans la nuit de mardi à mercredi, la route a encore demandé un tribut humain que l’inconscience et l’imprudence humaines lui ont payé. Sept morts et un blessé dans un état grave qui aura peut-être des chances de s’en remettre. 2 h du matin, entre Bambey et Diourbel… Cette 307 qui heurte un camion en stationnement