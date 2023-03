PDS Saint-Louis 

À Saint-Louis, le renouvellement des instances du PDS a créé des frustrations. Et pour cause, les militants de Pourmera Diop crient au complot. "Dans le cadre de la vente des cartes pour le renouvellement des instances du Parti démocratique sénégalais à Saint-Louis, la responsable Pourmera Diop totalise 79 secteurs, Sakho 66 secteurs, Lamine Diallo, allié de Pourmera Diop, 45 secteurs, et Bamba Ndiaye arrive derrière avec 33 secteurs.

Si vous totalisez les 79 secteurs de Pourmera et les 45 de Mouhamed Lamine Diallo, Mme Pourmera arrive de loin en tête et devrait, de fait, être la secrétaire générale de la section communale PDS de Saint-Louis. Ce que d'aucuns ne veulent pas admettre. Nous n'allons pas nous laisser faire.

On va se battre", a confié Mouhamed Lamine Diallo, responsable politique et allié de Pourmera Diop. Selon qui, cette dernière est au PDS depuis son enfance. Elle est présidente du mouvement And ak Karim Soukali Sénégal.