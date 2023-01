Venu prendre part à une conférence de presse sur la préparation de la 10e internationale d’Abilympics, le directeur de la Promotion et de la Protection des personnes handicapées au ministère de la Santé et de l’Action sociale, a fait le point sur les réalisations de l'État en faveur des handicapés.

Selon Mamadou Lamine Faty, de 2012 à 2022, l’État du Sénégal, dans sa politique sectorielle, a formé près de 2 427 jeunes personnes handicapées, dont 651 dans le cadre du Programme de réadaptation communautaire.

L’actuel gouvernement a financé 854 projets individuels et collectifs au bénéfice d’organisations de personnes handicapées. Il y a, selon lui, la Délégation à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/FJ), qui est également un fonds de l’entrepreneuriat qui accompagne les personnes handicapées. Par ailleurs, la France va abriter la 10e internationale d’Abilympics. Pour cette édition, 22 pays y prendront part.

L'organisation des Abilympics internationaux, une compétition mondiale des métiers des personnes handicapées, selon le secrétaire général des Abilympics, vise à promouvoir leur capacité à travailler et à valoriser leur contribution à la société. Cet événement, d’après Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, met en avant les compétences professionnelles et autodidactes des personnes handicapées dans les domaines tels que l'informatique, la couture, la cuisine et la coiffure, entre autres.

Pour sa première participation, le Sénégal, à travers ces lauréats, devra compétir pour les métiers suivants : la conception d'affiches, le photoreportage, la broderie, la pâtisserie et la poterie. Ces lauréats de chaque métier représenteront le Sénégal, du 24 au 25 mars 2023, à Metz (France) à des compétitions qui simulent des situations professionnelles réelles, montrant ainsi leur habileté à exercer des métiers malgré leur handicap. ‘’Cette initiative est la première étape d'une longue campagne de sensibilisation et de valorisation des personnes en situation de handicap.

Elle vise à briser les stéréotypes négatifs qui entourent les personnes handicapées et à les inclure pleinement dans la société. Les Abilympics internationaux permettent de montrer que les personnes en situation de handicap peuvent être des employés compétents et productifs, et sont donc des atouts pour les entreprises. Pour mieux se préparer, nous allons organiser un ‘ngonal gastronomique’ pour faire une levée de fonds. Des experts en la matière venus de la France et des USA vont y prendre part. Nous lançons aussi un appel à l’endroit du secteur privé et du gouvernement, afin qu’ils viennent nous appuyer. Nous avons le soutien de la France, mais ce sera intéressant qu’on sente aussi nos gouvernants’’, a indiqué M. Diouf hier lors d’un point de presse.