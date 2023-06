Abdou Diallo ne sera pas retenu par le RB Leipzig qui a décidé de ne pas lever l’option d’achat rattaché à son prêt. Il l’a renvoyé au Paris Saint-Germain. À défaut de rester dans la capitale française, le défenseur central des Lions pourrait trouver un nouveau point de chute, cet été.

Abdou Diallo va quitter le RB Leipzig au terme de son prêt, à la fin de ce mois. C’est l’annonce faite par le club allemand dans son site officiel, hier. ‘’Le défenseur Abdou Diallo retournera dans son club le Paris Saint-Germain, lorsque son contrat de prêt prendra fin le 30 juin 2023. Le joueur de 27 ans a rejoint RBL en prêt jusqu'à la fin de la saison en septembre 2022, après que Lukas Klostermann s'est blessé à la cheville’’.

Le retour en Bundesliga ne s’est pas bien passé pour l’ancien défenseur du Borussia Dortmund. Déposant ses valises dans l’est de l’Allemagne, en provenance du PSG l’été dernier sous forme de prêt assorti d’une option d’achat, le joueur s’attendait à vivre une saison ‘’passionnante’’ et un ‘’grand défi’’ dans un club ambitieux, avec un gros potentiel. Dommage pour lui, il n’a pas eu suffisamment de temps de jeu pour ‘’courir à la Red Bull Arena avec un maillot RBL’’ comme il l’espérait.

Le natif de Tours (France) a eu plutôt une saison mitigée où il a passé le plus de son temps entre l’infirmerie et le banc de touche. Après des débuts satisfaisants, il a connu un coup dur, notamment en début d’année. Au retour du Mondial-2022 avec l’équipe du Sénégal, le joueur de 27 ans a subi une blessure au genou, fin janvier, qui l’a éloigné des terrains pendant plus de deux mois. Ayant repris la compétition début avril, l’ancien Monégasque n’a pu se contenter que de brèves apparitions en tant que remplaçant, avec seulement 45 minutes de jeu en 2023.

Au final, Abdou Diallo n’aura joué sous le maillot RBL que 15 matches, dont huit en Bundesliga, cinq en Ligue des champions et deux en Coupe d’Allemagne. Le défenseur central sénégalais a inscrit un seul but. C’était lors de la victoire de son club contre le Hertha BSC (3-2), en match comptant pour la 10e journée de Bundesliga.

La seule satisfaction aura été, certainement, la Coupe d’Allemagne remportée, samedi dernier. Le RB Leipzig s’est imposé en finale face à l’Eintracht Francfort (2-0). C’est sur le banc de touche qu’il a regardé ses coéquipiers battre les Aigles au Stade olympique de Berlin.

Pari risqué au PSG

C’est donc logique que le RBL n’a pas jugé opportun de lever l’option d’achat d’Abdou Diallo qui était estimé à environ 25 millions d’euros. Il s’agit ainsi d’un retour à la case départ pour le champion d’Afrique. L’idée de retourner dans le club francilien n’était sûrement pas dans ses plans, en rejoignant Leipzig en septembre 2022. Car l’international sénégalais n’y a pas vécu les saisons les plus abouties de sa carrière, malgré les deux titres de champion de France (2020 et 2022), Coupe de France (2020 et 2021) et la Coupe de la Ligue, remportée en 2020.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2019 en provenance du Borussia Dortmund, Abdou Diallo n’a pas pu se faire une place dans l’axe central de la défense de Paris où il a été sous l’ombre de Thiago Silva, Marquinhos ou Kimpembe. Il a, un temps, occupé le côté gauche de la défense du PSG avant d’être mis à l’écart par Mauricio Pochettino. Le recrutement de Nuno Mendes, en provenance du Sporting, n’a pas arrangé les choses. Il a été poussé vers la sortie, de même que son compatriote Idrissa Gana Guèye, notamment avec le plan de dégraissage de l’effectif par le duo Luis Campos-Christophe Galtier. Diallo n’avait alors d’autre choix que de partir pour trouver du temps de jeu ailleurs.

Malgré le départ de Christophe Galtier, les perspectives pour Abdou Diallo de s’épanouir au PSG sont minces. Les dirigeants sont en train de s’activer pour la prochaine fenêtre du mercato estival. Déjà dans l’axe central, le transfert de Milan Skriniar est bouclé, alors que le capitaine Marquinhos a prolongé son contrat jusqu’en 2028. Et Presnel Kimpembe est dans la logique de poursuivre son contrat jusqu’à son terme, en juin 2024.

Sur le côté gauche de la défense, Mendes est presque sûr d’être titulaire. Pour renforcer ce poste, avec l’éventuel départ de Juan Bernat, les Parisiens prospectent du côté du Real Madrid pour rapatrier Ferland Mendy, en difficultés chez les Merengues. Trouver un nouveau point de chute pourrait être une alternative pour le Sénégalais. Il était une des priorités de Naples pour remplacer Kalidou Koulibaly, parti à Chelsea l’été dernier. Les champions d’Italie pourraient revenir à la charge, surtout avec le probable départ de Kim Min-jae sérieusement pisté par Manchester United.

Cet été risque d’être encore agité pour Abdou Diallo.