Pikine "taggat jigéen ñi ak ndaw ñi"

Un atelier a été organisé hier à Pikine dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme de renforcement de capacités des élus intitulé "Taggat Jigéen Ñi Ak Ndaw Ñi". Celui-ci se fixe comme objectif d'accompagner les collectivités dans la gestion et le développement des compétences des maires et conseillers municipaux sur les questions relatives notamment au budget participatif. Selon le coordinateur des programmes à l’Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique (Osidea), en partenariat avec International Budget Partenership (IBP), avec cet atelier, l'accent sera mis sur les "aspects de suivis évaluation", mais aussi l'inclusion des couches vulnérables dans le cadre du "budget au niveau local".

À en croire Alioune Ndiaye, quand on parle de renforcement de capacités, il y a d'abord la base. Mais il est aussi nécessaire de voir le "meilleur mécanisme d'implication de toutes les parties prenantes", autrement dit comment faire pour que l'ensemble des couches de cette localité puisse se retrouver au sein d'un si important programme. "Les dernières élections locales nous ont beaucoup inspirés, car on s'est rendu compte qu'il y a une certaine percée des jeunes et des femmes.

Le programme cible cette couche", a-t-il confié, avant de citer les autres localités concernées par ce programme. "Au-delà de Pikine, il y a aussi les départements de Guédiawaye et de Keur Massar. Il s'agit juste d'une phase test. Mais nous voudrions aller au-delà avec notre partenaire pour toucher plus de cibles au niveau national. Nous pensons que les acteurs politiques et ceux de développement ont besoin d'être accompagnés pour essayer de relever le défi qui se dresse face à eux", a conclu M. Ndiaye.