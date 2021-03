Point Covid-19

Oui, Monsieur le Président ! Ni un troisième mandat, ni une ambition de céder le pouvoir à un dauphin, ni votre idéal de justice et de développement ne saurait justifier la perte de vies humaines. Monsieur Ousmane Sonko, ni le complot politique, ni votre ambition présidentielle, ni votre idéal de démocratie et de patriotisme aussi noble qu’il soit ne saurait justifier ces cadavres et ces meurtres.