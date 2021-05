Point Covid-19

Trente-quatre nouveaux cas du coronavirus ont été comptabilisés hier. C’est le ministère de la Santé et de l’Action sociale qui a donné l’information dans le bulletin quotidien dédié à la maladie. Le taux de positivité des 1 029 tests effectués s’élève à 3,30 %.

Dix-sept cas contacts suivis et autant de cas issus de la transmission communautaire ont été recensés. Douze des cas communautaires ont été dénombrés dans la région de Dakar, les cinq autres ayant été dépistés dans les autres régions. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale signale la guérison de 43 patients et annonce que seuls neuf patients sont pris en charge dans les services de réanimation. Il y a deux nouveaux décès dénombrés mercredi.

Ce qui porte le nombre de personnes décédées de la Covid-19 à 1 116. Au total, 40 578 personnes ont été infectées par la Covid-19 depuis son apparition au Sénégal en mars 2020, dont 39 285 guéris et 176 patients sont sous traitement.