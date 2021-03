Malgré la suspension dans plusieurs pays, le Sénégal continue sa stratégie de vaccination de l’AstraZeneca. Pour l’instant.

Le Sénégal n’est pas encore dans les dispositions de suspendre la vaccination de l’AstraZeneca. Hier, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, qui inaugurait l’IRM et le scanner de l’hôpital Fann, a souligné que, pour le moment, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui est pour eux le niveau d’appréciation scientifique des choses, n’est pas venu demander de retirer l’AstraZeneca.

Selon Abdoulaye Diouf Sarr, même en Europe, l’Agence européenne des médicaments n’a pas rejeté l’AstraZeneca. ‘’Nous comprenons que certains pays peuvent prendre des décisions endogènes. Mais nous, sur la base de notre comité d’experts, aussi sur la base de la relation institutionnelle avec l’OMS, nous suivons la question, dans le cadre d’une surveillance tout à fait rapprochée, pour véritablement prendre toutes les garanties en termes de vaccin. Pour l’instant, le Sénégal continue sa stratégie de vaccination, son plan de mise en œuvre sur ces deux vaccins’’, précise Diouf Sarr.

Le Sénégal, poursuit-il, a, dès le début, estimé qu’il faut travailler pour mettre en place une stratégie nationale de vaccination qui a été validée. Dans cette stratégie, dit-il, il y a un processus. Celui-ci, à un certain niveau, suppose qu’ils renvoient le dossier à la commission des experts, le comité d’experts chargé des vaccins pour la vaccination au Sénégal. Cet avis expert, fait-il savoir, est extrêmement important pour eux. Parce qu’il permet d’avancer en termes de validation de la stratégie, des vaccins concernés et de la mise en œuvre. Ce travail, souligne le ministre, est fait et le comité chargé de la vaccination qui a donné toutes les recommandations pertinentes à même d’introduire le vaccin. C’est pourquoi, rappelle-t-il, ils ont été en Chine pour acheter Sinopharm.

Ensuite, dans le cadre de l’Initiative Covax, le Sénégal a reçu 324 000 doses. Ce qui permet d’accélérer la cadence à ce niveau-là. ‘’L’AstraZeneca est un vaccin homologué par l’OMS. Dans le cadre de notre comité de vaccination, toutes les recommandations favorables à l’introduction d’AstraZeneca nous ont été données. C’est pourquoi le Sénégal, de la manière la plus pertinente, est en train de dérouler sa stratégie de vaccination sur Sinopharm et sur AstraZeneca’’, renseigne le ministre de la Santé.

Cependant, il souligne qu’au-delà, ils ont mis en place un dispositif de pharmacovigilance qui leur permet de relever les effets indésirables. Egalement, de regarder de manière très claire, scientifique et rigoureuse la posture à adopter, à chaque fois que de besoin.

VIVIANE DIATTA