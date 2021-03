Port autonome Dakar 

Le Président du Conseil de la Fondation du Port autonome de Dakar Aboubacar Sédikh Béye a remis hier au ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr un don de produits et matériels sanitaires, pour renforcer les capacités des autorités à faire face aux besoins prioritaires dans la gestion contre la Covid 19. Les matériels et produits sont constitués essentiellement de 2 appareils respiratoires, de 50 dispositifs de lavage des mains, de 20 000 masques, de 2000 gels hydro alcooliques, de 2000 sprays antiseptiques, de 750 essuie-tout et de 750 savons liquides.

‘’Cet important don qui survient après le milliard offert au gouvernement par le Port de Dakar a été possible grâce au fonds Covid collectés auprès des acteurs portuaires, qui sont les premiers partenaires du port, à qui je tiens à exprimer ma profonde et sincère reconnaissance.

Avec les récentes orientations stratégiques annoncées par votre ministère dans la gestion de la crise, notamment le renforcement de la prise en charge des cas graves, nous espérons que cette modeste contribution, en particulier les appareils respiratoires remis ce jour, participera au renforcement du plateau technique et l’efficacité des centres de traitement des malades’’, témoigne le président de la Fondation du PAD, Aboubacar Sédikh Bèye, dans un communiqué transmis hier, à EnQuête. Aujourd’hui, avec la virulente propagation de la seconde vague de la Covid-19, d’après lui, toutes les bonnes volontés de la nation ont ‘’l’obligation d’unir leurs forces’’, aux côtés des pouvoirs publics, et poursuivre ‘’inlassablement’’ ces efforts pour vaincre ce ‘’fléau meurtrier’’.

Pour sa part, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a soutenu que ce don témoigne de la ‘’générosité’’ de la Fondation du PAD et de leur volonté de répondre à l’appel du président de la République à toutes les composantes de la nation, dans le cadre de la riposte contre la seconde vague de la covid-19. ‘’Il répond à votre engagement dans le cadre de la Responsabilité sociétale d’entreprise dont vous faites montre monsieur le directeur général, depuis que vous êtes à la tête de cette importante société nationale à l’endroit des couches les plus vulnérables du pays.

Si l’espoir est permis avec le vaccin, avec un niveau de vaccination à la date de ce 12 mars de 81 961 Sénégalais vaccinés qui nous permettra à termes d’avoir une forte immunité, nous devons encore accorder beaucoup d’importance aux cas graves et sévères. Le ministère de la Santé apprécie à sa juste valeur le don de la Fondation du Port autonome de Dakar. Un don qui sera judicieusement utilisé par les services sanitaires du pays’’, dit-il.