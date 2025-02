La nomination de monseigneur André Guèye comme archevêque métropolitain de Dakar, marque un nouveau chapitre dans l’histoire de l’Église catholique au Sénégal. Successeur de monseigneur Benjamin Ndiaye, dont la démission a été motivée par des raisons de santé et l’âge canonique, Mgr Guèye hérite d’une communauté unie, mais aussi d’une mission exigeante. Son parcours pastoral, ses prises de position sur des sujets sensibles comme le voile et l’homosexualité, ainsi que son engagement pour le dialogue interreligieux et la cohésion sociale font de lui une figure marquante de l’Église sénégalaise.

Né le 6 janvier 1967 à Pallo-Younga, monseigneur André Guèye a grandi dans un environnement imprégné de valeurs chrétiennes et communautaires. Dès son jeune âge, il a manifesté une vocation religieuse qui l’a conduit à entamer des études philosophiques au grand séminaire de Sébikotane, situé à 45 km à l’est de Dakar. Il a poursuivi sa formation théologique à l’université pontificale urbanienne de Rome, en Italie, où il a approfondi sa connaissance des textes sacrés et de la doctrine de l’Église.

Ordonné prêtre le 27 juin 1992 en la cathédrale de Thiès, il a commencé son ministère en tant que vicaire de la paroisse Sainte-Croix de Bambey (1992-1997). Son dévouement et son leadership l’ont rapidement propulsé à des postes de responsabilité. Il a été curé de la même paroisse, entre 2004 et 2006, après avoir servi comme vicaire de la paroisse de la cathédrale Sainte-Anne de Thiès (1997-2004). Parallèlement, il a enseigné la philosophie au grand séminaire Saint Jean-Marie Vianney de Brin, dans le diocèse de Ziguinchor, de 2006 à 2012.

Le 18 janvier 2013, il a été nommé évêque de Thiès, une consécration qui a eu lieu le 25 mai de la même année. Depuis le 12 janvier 2023, il assume également le rôle d’administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal, démontrant ainsi sa capacité à gérer des responsabilités multiples avec rigueur et dévouement.

Un défenseur de la cohésion sociale et du dialogue interreligieux

Cet homme de l'Église est reconnu pour son engagement en faveur du dialogue interreligieux et de la paix sociale. Dans un pays comme le Sénégal, où le vivre-ensemble est une valeur fondamentale, son leadership éclairé et sa capacité à rassembler ont été des atouts majeurs. Il a toujours prôné le respect mutuel entre les différentes confessions religieuses, insistant sur l’importance de la cohésion sociale pour le développement du pays.

Son ouverture d’esprit et son talent pour écouter et comprendre les préoccupations des fidèles ont fait de lui un artisan essentiel de l’unité nationale. Il a souvent rappelé que la diversité religieuse du Sénégal est une richesse et non une source de division, appelant à la vigilance contre toute forme d’instrumentalisation de la religion à des fins politiques ou sociales.

Prises de position sur le voile : appel à la retenue et à la vigilance

En août 2025, monseigneur André Guèye a réagi à l’interdiction du voile dans certains établissements scolaires, une décision qui avait suscité de vifs débats dans la société sénégalaise. Interrogé par Clément Nicolas Thiaw, lors de la fête patronale de la paroisse Saint-Pierre Julien Eymard de Koudiadiène, l’évêque de Thiès a appelé à la retenue et à la vigilance.

Il a souligné l’importance de respecter la laïcité tout en préservant la cohésion sociale. Pour monseigneur Guèye, les débats autour du voile ne devraient pas détourner l’attention des véritables enjeux auxquels la société est confrontée. Il a exhorté les autorités à se concentrer sur les priorités du moment, telles que l’éducation, la santé et l’emploi des jeunes, plutôt que de susciter des divisions inutiles.

‘’La laïcité est un principe fondamental de notre République, mais elle ne doit pas être un prétexte pour exclure ou marginaliser certaines communautés. Nous devons veiller à ce que nos actions renforcent l’unité nationale plutôt que de la fragiliser’’, a-t-il déclaré.

L’homosexualité : une position ferme conforme à la doctrine de l’Église

Monseigneur André Guèye est également connu pour ses prises de position fermes sur des questions morales et éthiques, notamment l’homosexualité. En 2022, lors du pèlerinage marial de Popenguine, il a été interrogé sur la possibilité pour l’Église de bénir des unions de personnes de même sexe, une pratique qui avait commencé à émerger dans certaines paroisses en Allemagne et aux États-Unis. Sa réponse a été sans équivoque : ‘’Une personne ne doit pas répondre par deux noms.’’

Monseigneur Guèye a rappelé que le mariage, selon la doctrine catholique, est un sacrement entre un homme et une femme. Par conséquent, les bénédictions ne peuvent être étendues aux couples de même sexe. Il a insisté sur le fait que l’Église doit rester fidèle à ses principes sacro-saints tout en accueillant avec compassion ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu. ‘’L’Église est une maison de miséricorde, mais elle ne peut pas compromettre ses enseignements fondamentaux. Nous devons accompagner tous les fidèles avec amour et respect, tout en restant fidèles à la vérité de l’Évangile’’, a-t-il expliqué.

Un héritage à poursuivre et des défis à relever

En prenant la tête de l’archidiocèse de Dakar, il hérite d’une communauté unie, mais aussi d’un contexte social et religieux complexe. Il devra poursuivre le travail de son prédécesseur monseigneur Benjamin Ndiaye, tout en apportant sa propre vision pastorale.

Parmi les défis qui l’attendent figurent la promotion du dialogue interreligieux, la gestion des questions sensibles comme le voile et l’homosexualité, et la réponse aux attentes des fidèles en matière de justice sociale et de développement.

Son expérience, sa sagesse et son engagement en font un leader capable de relever ces défis. Les Sénégalais, qu’ils soient catholiques ou non, attendent de lui qu’il continue à incarner les valeurs de paix, de justice et de fraternité qui ont marqué son ministère jusqu’à présent.

Monseigneur André Guèye incarne l’image d’un pasteur proche de son peuple, engagé dans la défense des valeurs de l’Église tout en étant ouvert au dialogue et à la compréhension mutuelle. Sa nomination comme archevêque de Dakar est une reconnaissance de son dévouement et de son leadership. Dans un monde en pleine mutation, où les questions religieuses et sociales sont souvent source de tension, il se présente comme un artisan de paix et un défenseur des valeurs humaines et spirituelles.

Les Sénégalais lui souhaitent plein succès dans sa nouvelle mission, convaincus qu’il saura guider l’Église catholique de Dakar avec la même sagesse et le même engagement qui ont marqué son parcours jusqu’à présent.

AMADOU CAMARA GUEYE