S'estimant trahi par le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement de la Seleção das Quinas mercredi dernier. Et ce mardi, l'attaquant d'Al-Nassr a publié un long communiqué pour livrer sa version des faits.

Cristiano Ronaldo a tenu sa promesse ! Mercredi dernier, l'attaquant de 41 ans avait quitté le rassemblement du Portugal, s'estimant trahi par le sélectionneur Jorge Jesus, en promettant de dévoiler sa vérité au peuple lusitanien au terme de cette trêve internationale.

Dans un long communiqué ce mardi, la légende de la Seleção das Quinas (234 sélections et 146 buts) a raconté toutes les coulisses de cette affaire. Pour vous permettre d'avoir tous les éléments de ce feuilleton, Maxifoot vous propose de retrouver les points clés de cette intervention.

Ronaldo voulait arrêter après la Coupe du monde 2026 !

«Comme je l'avais promis, j'ai décidé de raconter, à la première personne et sans détours, les circonstances qui ont entouré le dernier rassemblement de l'équipe nationale. Après la Coupe du monde 2026, j'ai rédigé une lettre à l'intention des Portugais, que je conserve encore, contenant les mots que je souhaite leur adresser lorsque je quitterai définitivement notre équipe. À la fin de la compétition, dès le vol de retour des États-Unis, le président de la Fédération m'a demandé, et a insisté pour que je reconsidère ma décision de partir, car la FPF souhaitait que je reste.»

Le capitaine a validé l'arrivée de Jorge Jesus

«Peu après, il m'a demandé de lui donner mon avis sur le nom de l'actuel sélectionneur, qu'il envisageait, aux côtés d'autres noms qu'il ne m'a pas révélés. J'ai répondu au président de la Fédération que, selon moi, ce serait le bon choix. C'est pourquoi, le jour où l'actuel sélectionneur a été présenté, j'étais sincèrement heureux de ce choix. C'était la bonne décision, comme le prouvent les résultats.»

Un programme adapté avec le sélectionneur

«Quelques jours plus tard, j'ai reçu un premier message du nouveau sélectionneur national m'indiquant qu'il aimerait me rencontrer en personne. J'ai accepté et nous avons fixé un rendez-vous pour la fin de mes vacances. Nous nous sommes retrouvés à la Cité du Football, où mon club effectuait son stage de pré-saison. Le sélectionneur m'a dit ce jour-là qu'il comptait sur moi et que ma présence était essentielle à son projet.

Il m'a présenté, sur-le-champ, un plan concernant ma participation. Il m'a dit que je disputerais le premier et le dernier match et que, pour des raisons de gestion physique, il effectuerait toujours trois à quatre changements par match. À ce moment-là, il m'a proposé de ne pas accompagner la sélection en Norvège et au Danemark. Il m'a suggéré de disputer le premier match et de rester au Portugal, pour ensuite rejoindre le groupe avant le match au Dragão.

J'ai immédiatement refusé cette proposition. Il me semblait évident que je ne pouvais pas l'accepter. Ce n'est pas parce que je ne disputerais pas les matchs à l'étranger que je cesserais d'être le capitaine de notre équipe. Ce privilège de rester au Portugal n'aurait pas donné le bon exemple. Le sélectionneur a fini par se rallier à mon point de vue.»

Le problème contre la Norvège

«À la veille du début du stage, le sélectionneur s'est rendu chez moi, à Lisbonne, pour s'entretenir à nouveau avec moi, à sa demande. La conversation s'est déroulée dans le calme et tous les principes convenus en août ont été respectés. J'ai disputé le match à Alvalade et, bien que j'aie été remplacé, je n'ai pas fait d'histoires. J'ai moi-même remis le brassard à Bruno Fernandes, loin d'imaginer que je faisais peut-être mes derniers pas en tant que joueur et capitaine de l'équipe nationale. L'important ce jour-là, pour moi, c'était notre victoire. Gagner, c'est toujours agréable, au Portugal et pour mon pays, c'est encore mieux.

À l'heure du déjeuner, le jour du match en Norvège, un adjoint du sélectionneur est venu à la table où le groupe déjeunait et m'a informé que le sélectionneur souhaitait me parler. À ma grande surprise, le sélectionneur m'a demandé si j'étais prêt à jouer 30 minutes. J'étais entièrement concentré sur ma récupération physique, intégré à mes coéquipiers comme toujours, et je pensais ne pas jouer ce jour-là. Sans aucun problème.

Cette demande sortait quelque peu de mon programme de récupération physique et d'entraînement – car je ne devais jouer que le 4 au Dragão – mais j'ai évidemment accepté. Il m'a répondu de me tenir prêt, car j'allais jouer 30 minutes. Vous connaissez tous la suite. Je me suis échauffé dès la mi-temps, j'ai vu les minutes s'écouler et je n'ai pas été appelé. Le sélectionneur n'avait pas tenu parole.»

Ses excuses sur son attitude après la Norvège

«À la fin du match, je voulais juste que tout se termine par une victoire et rester seul. Je ne suis pas allé saluer les supporters. C'est une erreur dont je suis seul responsable et qui n'aurait pas dû se produire. Je présente mes excuses aux Portugais qui nous ont soutenus avec ferveur, je présente mes excuses aux supporters et je présente mes excuses à ceux qui, sans être Portugais, se sont peut-être déplacés pour me voir et que j'ai pu décevoir.»

La raison de sa colère

«Quarante-huit heures plus tard, nous avons eu une conversation, moi, le sélectionneur et Simão Coutinho, puisque c'était lui qui avait suivi nos discussions du mois d'août. Ce fut un moment intense, très franc, sans aucun filtre. Nous avons convenu qu'il n'y avait qu'une seule façon de clore cette 'affaire' : que le sélectionneur répète ce qu'il venait de me dire en privé, en présence de Simão Coutinho, mais cette fois-ci dans la salle de presse.

Ce qui avait été convenu était simple : le sélectionneur commencerait la conférence de presse par ce sujet, en cherchant à clore le débat en disant la vérité. Il dirait que je n'avais jamais demandé à jouer, même pas une minute, que c'était le sélectionneur, et personne d'autre, qui m'avait proposé le programme de ce stage, et que c'était une erreur de me faire échauffer pour ne pas me faire entrer, et que si cela se reproduisait, il ne le ferait pas.

Nous avons terminé cette réunion par le sélectionneur qui m'a demandé de l'embrasser, en me promettant qu'il dirait lors de la conférence ce qu'il venait de me dire et que l'affaire était close. Je ne jouerais pas au Danemark et je disputerais le match au Dragão. Tout cela en présence de Simão Coutinho, comme toujours. À la demande du sélectionneur, une réunion s'est ensuite tenue par vidéoconférence entre lui-même, Simão Coutinho et Tiago Craveiro, au cours de laquelle nous avons résumé ce dont nous avions discuté. Un bref document a été rédigé, que j'ai moi-même validé et qui, à ma connaissance, a été remis au sélectionneur, comme il l'avait demandé.

La conférence s'est déroulée comme on le sait : son attitude n'avait rien à voir avec celle de notre réunion ; j'ai entendu des propos et une agressivité que je juge injustifiés, une attitude du type 'je veux, je peux et je commande' qu'il ne m'avait jamais manifestée, ni de près ni de loin, en privé, la veille.»

Jesus devait lire les notes validées par Ronaldo

« Les notes que j'ai validées étaient les suivantes : 'Je pense qu'il est important, d'autant plus que c'est la vérité, de clarifier certaines choses avant de parler du Danemark :

1. C'est moi-même, sans personne d'autre, qui ai proposé à Cristiano un plan pour lui, pour cette saison sportive, au sein de l'équipe nationale. Ce fut une conversation longue et très constructive.

2. Je sais à quel point il vit pour et aime l'équipe nationale, ainsi que le poids qu'il a dans le monde, et plus encore, le poids et l'influence positive qu'il exerce sur l'équipe nationale depuis 24 ans d'affilée.

3. Le plan que j'ai proposé à Cristiano a été accepté.

4. Il n'a jamais remis en cause mes choix. Il s'est montré exemplaire, loyal et professionnel.

5. Le match contre la Norvège ne figurait pas dans le plan que j'avais établi pour lui. Cependant, j'ai senti qu'il avait réussi à récupérer physiquement après le premier match et je l'ai prévenu que je pourrais être amené à l'aligner. Cristiano a accepté.

6. J'ai commis une erreur en faisant s'échauffer un joueur de l'envergure de Pelé ou de Maradona pour ensuite ne pas le faire entrer en jeu. Si c'était aujourd'hui, je ne le ferais pas.

7. Pour en finir avec ce sujet : je veux que Cristiano fasse partie de l'équipe nationale. D'ailleurs, ce n'est pas une simple envie, c'est un véritable désir. Heureusement, lui aussi croit en moi. Il l'a fait à Al-Nassr, et ici aussi.

8. Quant au fait de ne pas avoir salué les supporters, nous en avons déjà parlé. Celui qui a disputé plus de 230 matchs avec l'équipe nationale n'a pas besoin que je lui donne des leçons d'amour pour le Portugal. C'était un moment de frustration qui n'efface rien du tout. C'est le joueur qui signe le plus d'autographes, qui prend le plus de selfies, qui chouchoute le plus les supporters. Ne créons pas de problèmes là où il n'y en a pas. Quand on n'est pas content, on réagit. C'est tout.'»

Ronaldo justifie son départ

«Aucune de ces notes n'indiquait donc que le sélectionneur m'ait même présenté ses excuses. C'était la seconde fois qu'il ne tenait pas sa parole. J'ai décidé de quitter le stage sans attendre un nouveau manquement à sa parole. Pour moi, la vérité reste la chose la plus importante dans les relations entre les gens. Même si cela fait mal, qu'on me dise la vérité. D'ailleurs, lors d'une conversation que j'ai eue avec le président de la FPF et le sélectionneur le matin même de cette conférence de presse – ils peuvent le confirmer sans aucun doute –, j'ai réaffirmé que s'ils ne voulaient pas de moi là-bas, ils n'avaient qu'à me le dire.

Il suffisait qu'ils soient francs avec moi. Je l'aurais accepté et j'ai promis que nous préparerions quelque chose de beau, comme je rêve que cela arrive, et que personne ne serait fâché. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ils ont répondu à l'unisson que non. Que ma place était en équipe nationale. Jamais, à aucun moment, je ne me suis immiscé dans une quelconque décision technique ou tactique d'un entraîneur ou d'un sélectionneur au cours de mes près de 25 ans de carrière. J'accepte, pour le meilleur ou pour le pire, ce qu'on me propose de faire. Je respecte la décision et, lorsque l'on ne tient pas parole, j'estime que ma place n'est pas là.»

Ses excuses aux joueurs et aux fans

«Je dois également présenter mes excuses à mes coéquipiers de l'équipe nationale pour avoir quitté le stage. Malgré la perte totale de confiance dans la parole du sélectionneur, comme peuvent en témoigner ceux qui ont assisté à ces conversations, je n'aurais pas dû agir ainsi. J'en assume l'entière responsabilité.

Je présente une nouvelle fois mes excuses aux Portugais, mais le fait de ne pas avoir tenu parole a, pour moi, un impact déterminant. J'ai senti qu'à partir de là, ma présence ne ferait que nuire au groupe de travail et j'ai fait ce que j'ai toujours dit que je ferais si je ne me sentais pas utile : j'ai fait mes valises et je suis parti.»

CR7 prêt à accepter les sanctions

«Les conséquences de mon geste doivent être évaluées et sanctionnées par la Fédération portugaise de football. Je comprends que cette sanction ne doive pas bénéficier de circonstances atténuantes. Je ne suis pas n'importe quel joueur, je suis capitaine de l'équipe et cela constitue une circonstance aggravante. J'ai déjà présenté mes excuses, mais je sais que les actes doivent avoir des conséquences. Ceux qui évoluent dans le monde du football comme moi savent que, quel que soit le statut de chacun, les règles sont les mêmes pour tous.»

Ronaldo compte bien continuer !

«À ce propos, j'ai beaucoup entendu parler de matchs d'adieu, du fait que je devrais avoir des adieux dignes et que la Fédération souhaite m'offrir cette opportunité. J'ai appris dans la vie, souvent affamé et sans rien à manger, que personne ne donne rien à personne. Je peux promettre à tous mes fans, bien sûr, et en particulier à tous les Portugais, que nous disputerons un ou plusieurs matchs d'adieu ; nous aurons le temps pour cela.

Par conséquent, si je suis en bonne forme physique, si je joue dans mon club – en marquant des buts, je l'espère –, après avoir purgé la suspension qui m'aura été infligée, je serai disponible, comme je l'ai toujours été jusqu'à aujourd'hui, pour disputer des matchs et gagner pour notre équipe nationale. C'est là, croyez-moi, la plus pure des vérités.»

Maxifoot