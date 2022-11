Sur instruction du procureur de la République, Cheikh Ahmed Cissé a été interpellé hier par les limiers de la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC). Son arrestation fait suite à une plainte de Jamra, après qu’il a demandé qu’on distribue des capotes dans les mosquées. Retour sur le parcours de cet imam jet-setteur adepte des gros mots.

Il y a plus d'une semaine, Cheikh Ahmed Cissé a fait une sortie virulente, devenue virale, lors d’une émission sur un site Internet. Il y déclarait que ce serait une bonne chose que les imams distribuent des capotes dans les mosquées. ‘’Les familles religieuses devraient prendre des préservatifs pour les distribuer dans les mosquées. Chaque vendredi, les imams devraient parler de ce thème. Le but de la mosquée est de montrer le droit chemin aux croyants. Le plus important dans notre religion, après la prière, c’est d’avoir des rapports intimes. La particularité de la mosquée est qu’il n’y a que des hommes. Ainsi, de la même manière que des responsables des mosquées font le tour des fidèles pour récupérer les aumônes et offrandes, de cette même façon, ils doivent le faire pour leur distribuer des capotes’’, déclarait-il avant que l’animateur ne le coupe.

Par la suite, plusieurs autorités religieuses ont condamné ces propos qu'ils jugent blasphématoires. Le président de l'ONG Jamra, lui, a décidé d’aller plus loin, en saisissant le procureur de la République. Dans sa plainte déposée vendredi dernier auprès du maître des poursuites, la Brigade des mœurs et la Division de la cybercriminalité, Mame Matar Guèye a visé les faits d'outrage public aux bonnes mœurs, d’attentat à la pudeur, de pornographie verbale et d’outrage à la sacralité des lieux de culte.

‘’Le 19 octobre dernier, à 21 h 47 mn, Jamra avait, dans une ultime tentative, essayer de ramener le "prédicateur" controversé, Cheikh Ahmed Cissé, à de meilleurs sentiments, suite aux vagues d'indignations que ne cessent de susciter sur la toile ses "prêches" outrageants, immoraux, truffés de pornographie verbale. Et qui n'ont de cesse de remettre en question les fondamentaux de notre sublime religion. Pendant près d'un tour d'horloge, Jamra s'est évertuée à lui faire entendre raison, dans un "débriefing" qui s'est voulu avant tout fraternel et amical, tel que le conseillent les nobles enseignements du Messager d'Allah (PSL). Lesquels recommandent de tendre avant tout une main fraternelle à ceux qui, en plus de s'être mis en marge des normes sociales, entreprennent d'agresser systématiquement les croyants dans ce qu'ils ont de plus cher : leur foi. Mais rien n'y fit ! Cheikh Ahmed Cissé semble plus que jamais déterminé à pousser ses perversités sexuelles jusqu'à leur extrême limite, allant jusqu'à préconiser la distribution de "capotes anglaises" (préservatifs) dans ces hauts lieux de culte que sont les mosquées. Étayant ses délires verbaux par des rhétoriques scandaleuses faisant tacitement l'apologie de la fornication et la banalisation de l'adultère’’, s’insurge-t-il dans sa plainte.

Aux yeux de Jamra, il a franchi la ligne rouge, en validant la "normalité de l'infidélité conjugale" par la promotion des préservatifs dans les lieux de culte. ‘’Il se révèle de jour en jour comme un cas psychiatrique extrêmement préoccupant, qu'il urge que l'État prenne sérieusement en charge, avant que l'imprévisible ne se produise, au vu des multiples cris de rage que ses frasques provocatrices suscitent dans de larges franges de l'opinion. Plus perceptibles dans les réseaux sociaux, ses frasques portent de dangereux germes de déstabilisation sociale et de troubles à l'ordre public. À travers ses délires verbaux, où l'image respectable de la femme sénégalaise est injustement malmenée via sa détestable misogynie qui inflige à nos braves dames d'inadmissibles dégradations (sous le silence troublant des "féministes"), Jamra considère que le temps de la parole est révolu et s'engage sereinement, mais résolument dans l'action’’.

Ainsi, la plainte de Jamra est assortie des enregistrements audio et vidéo incriminés.

Hier, en début d'après-midi, sur instruction du procureur de la République, Cheikh Ahmed Cissé a été interpellé par les limiers de la Division spéciale de la cybercriminalité. Les hommes du commissaire Aly Kandé, le patron de cette entité de la police nationale, lui ont notifié sa garde à vue.

Après plusieurs heures d'audition face aux enquêteurs, il a passé la nuit au commissariat du Plateau. Il pourrait être déféré au parquet, aujourd’hui, selon nos sources. Et vu que c’est le procureur qui s’est autosaisi, il est fort probable qu’il lui décerne un mandat de dépôt, après leur face-à-face.

Cheikh Ahmed Cissé, imam jet-setteur adepte des polémiques

À ses débuts, Cheikh Ahmed Cissé était connu comme étant un fervent disciple de Baye Niasse. Il y a plus d’une année, il avait fait une sortie dans laquelle il avait manqué de respect à l’un des marabouts de Médina Baye qui s’était prononcé sur les élections d’alors. Cela n’avait pas été du goût des fils du marabout qui l’avaient coincé quelque part, avant de le corriger à coups de bâton. Le tout, en le filmant. Ensuite, ils l’avaient forcé à se rendre auprès de leur papa pour retirer ses propos et lui demander pardon. Ce qu’il avait fait.

Quelques mois plus tard, il avait fait une vidéo dans laquelle il menaçait un conférencier mouride. Il disait de Serigne Gana Mésséré qu’il manquait de respect à son cheikh, à travers ses conférences. ‘’S’il ne lui arrive rien de mal, d’ici une année, ne me croyez plus. Gana va regretter ses sorties. Je vous le jure’’, disait-il à l’endroit du conférencier mouride. Celui-ci n’avait pas répondu à cette attaque.

Ainsi, depuis quelques mois, Cheikh Ahmed Cissé multipliait les sorties médiatiques. Souvent, il contestait la légitimité des fils de Baye Niasse et déclarait ouvertement qu’il ne les reconnait pas comme ses marabouts, parce qu’il était plus calé qu’eux en matière de religion. Dernièrement, les abonnés de TikTok ont constaté qu’il ne parlait plus que de sexualité, avec une vulgarité que la décence interdit de reproduire ici. Même lorsqu’il a été invité à la télévision, il a fait usage de mots crus et sans mettre de gants. À cela s’ajoutent les produits aphrodisiaques qu’il vend via ses plateformes.

Mieux, lors de ses sorties, il n’hésitait pas à esquisser des pas de danse, puisque le leader de la génération consciente Pape Diouf lui a dédié un morceau, dans son dernier opus.

CHEIKH THIAM