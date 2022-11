Plus audacieuse que Yacine Mbaye, tu meurs. Cette jeune dame a été jugée et condamnée à une peine de 5 ans ferme de prison, pour avoir escroqué des parents de détenus.

Pendant plusieurs mois, Yacine Mbaye soutirait de l'argent à d'honnêtes citoyens par des mensonges et de fausses promesses. Son modus operandi consistait à faire croire à des parents de détenus en détresse qu’elle est une proche collaboratrice des juges du tribunal de Saint-Louis et qu’elle pouvait les aider pour la libération de leurs enfants incarcérés.

Ainsi, chaque matin, la dame Yacine Mbaye faisait le tour des bureaux du tribunal et discutait amicalement et familièrement avec le personnel. Une stratégie qu'elle avait mise en place pour mieux ferrer ses potentielles victimes. Une manière aussi de faire croire à ses "clients" que ses entrées et ses sorties au tribunal sont libres et qu’elle est l'amie de tout le monde sur les lieux.

Mais comme toute histoire a une fin, elle a été arrêtée au mois de septembre dernier par la police. Ayant remarqué les nombreux va-et-vient de Yacine Mbaye sur les lieux, un juge a ordonné à la police de vérifier les réelles motivations de sa présence permanente au tribunal. Cueillie et interrogée au commissariat de police, les enquêteurs découvrent que la dame Yacine véhiculait auprès de certaines personnes l’information selon laquelle elle était une proche collaboratrice de magistrats et de greffiers, et qu'elle pouvait faire avancer leurs dossiers.

Pour arnaquer ces victimes, elle squattait les alentours des bureaux des juges et pouvait, ainsi, aborder des parents de détenus ou des personnes qui ont des démêlés avec la justice. Elle leur proposait sa médiation, moyennant une forte somme d’argent. Elle a même poussé le bouchon jusqu'à se rendre à la Mac de Saint-Louis pour proposer ses "services" à des détenus. Des propositions que beaucoup de parents et de détenus ont naïvement acceptées, pour obtenir une libération définitive ou une liberté provisoire.

Devant la barre, les victimes de la dame Yacine Mbaye qui ont témoigné ont été vertement tancées par les juges. Oumou Kaltoum Dia, l'une d’elles, a déclaré à la cour que Yacine Mbaye est une vieille connaissance qu’elle a rencontrée, un jour, devant la porte de la prison de Saint-Louis. Après lui avoir raconté les raisons de sa visite sur les lieux, Yacine Mbaye a aussitôt conclu avec elle un marché pour faire libérer son fils, incarcéré depuis plus d'un an et demi à la citadelle de silence de Saint-Louis.

D'ailleurs, a-t-elle poursuivi, "c'est pour cette raison que je lui ai remis une enveloppe de 200 mille francs CFA par l'entremise de ma fille Arame Ndaw, pour qu’elle facilite l’avancement du dossier comme promis".

Interrogée par le président de la cour sur les graves accusations des victimes, la tête baissée et les yeux rivés sur les carreaux, la dame Yacine Mbaye a reconnu sans problème les faits qui lui sont reprochés.

Ainsi, le juge lui a remonté les bretelles, avant de lui lancer un défi, d’un air taquin : "Maintenant, va jouer la médiation auprès de tes proches collaborateurs de la justice pour retrouver frauduleusement la liberté.’’

Après l’avoir sérieusement sermonnée, le tribunal a condamné Yacine Mbaye à 5 ans de prison ferme.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT-LOUIS)