Un mois d’emprisonnement ferme, c’est la peine requise par le parquet contre Omar Ngala Diagne. Élève en classe de terminale, le jeune homme de 20 ans comparaissait hier au tribunal d’instance de Dakar, pour détournement de mineure. Il sera édifié sur son sort le 7 juillet.

Omar Ngala Diagne, 20 ans, et A. Ndiaye, 16 ans, ont reçu, en plein cœur, les fouets de l’amour. Les tourtereaux, pour avoir passé outre les mises en garde des adultes, sont en train de payer les frais de leur désobéissance. En effet, si le jeune homme qui séjourne en prison depuis quelques jours comparaît à la barre pour détournement de mineure, A. Ndiaye voit son cursus scolaire hypothéqué à cause de sa grossesse. Alors qu’ils étaient encore mineurs, Omar Ngala, qui avait à l’époque 15 ans, et A. Ndiaye 12 ans, avaient entamé une relation idyllique en cachette.

Mais leur secret sera dévoilé au bout de quelques années, quand la surveillante de l’école où étudie la jeune demoiselle alerte la mère de celle-ci, sur les absences répétitives de sa fille. Éducatrice de son état, la dame entame alors une enquête sur les fréquentations de son enfant, jusqu’à découvrir sa relation avec Ngala. Après avoir discuté avec sa fille, elle contacte le jeune garçon et le somme de laisser sa fille tranquille.

Consciente que ça ne sera pas facile pour sa gamine, elle est allée jusqu’à demander à Ngala d’être dur à l’égard de sa fille, même si elle se retrouve avec le cœur brisé. Hélas, ses tentatives sont restées vaines. Sa fille, gênée à cause de sa grossesse, fait une fugue de trois jours.

Si tout semble incriminer Ngala dans cette disparition inédite au sein de cette famille, A. Ndiaye a soutenu hier le contraire à la barre. Sous le coup de l’émotion, la demoiselle, qui était accompagnée de sa mère, fait un malaise, provocant la suspension de l’audience pour 10 minutes. Après avoir retrouvé ses esprits, A. Ndiaye, élève en classe de 2nd, soutient que de son propre chef, elle s’est rendue chez une de ses amies, où elle a passé trois jours. En outre, elle reconnaît avoir rencontré son petit ami au terrain de football où celui-ci a l’habitude de s’entraîner. D’après ses dires, Ngala lui a conseillé de retourner chez elle, pour ne pas inquiéter sa mère malade. Mais, dit-elle, elle s’est emportée. ‘’Quand j’ai rencontré Ngala, il faisait environ 19 h. J’ai ensuite appelé mon cousin pour lui dire que j’ai fugué. Il m’a sommé de rentrer, mais j’ai refusé’’, raconte-t-elle. D’ailleurs, c’est la mère de son cousin qui a surpris son fils en train de parler au téléphone avec A. Ndiaye, qui a alerté la mère de celle-ci.

Sa fille récupérée, une plainte est déposée contre Omar Ngala Diagne. Poursuivi pour détournement de mineure, le prévenu, élève en classe de terminale, conteste les faits. En outre, il reconnaît entretenir une relation amoureuse avec la partie civile depuis quelques années. Ils ont eu, dit-il, à entretenir des relations sexuelles à deux reprises, et c’est durant l’année 2021. D’après lui, sa petite amie était consentante. Ce que celle-ci a conforté tout en précisant que le prévenu lui a fait la demande à deux reprises.

Toutefois, sur le détournement de mineure, Omar Ngala jure qu’il a insisté pour qu’A. Ndiaye rentre chez elle. ‘’Elle s’est énervée. Après l’avoir calmée, elle m’a promis de rentrer. Après, je ne l’ai plus revue jusqu’à mon arrestation’’.

En tant que régulateur social, le juge a tenu à rappeler aux deux ‘’amoureux’’ leur part de responsabilité dans cette affaire. Et le délégué du procureur, outré par l’attitude du prévenu qui semble, selon lui, minimiser les faits, a requis un mois d’emprisonnement ferme. Les avocats de la défense ont sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour leur client.

L’affaire mise en délibéré, le tribunal rendra sa décision demain mercredi le 7 juillet.

MAGUETTE NDAO