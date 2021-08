Si faire le change pour leurs clients est tout à fait naturel pour eux, les frères Alioune et Moustapha Konté vont être plus prudents à l’avenir. En effet, pour avoir effectué cette transaction avec le mineur C. I. Fall Dionne qui a volé plus de 16 mille dollars (8 millions 480 mille F CFA) à sa tante, ils ont comparu à la barre du tribunal d’instance pour recel de numéraires.

Le juge du tribunal d’instance a condamné, hier, Alioune Konté à un mois d’emprisonnement dont 15 jours ferme. Moustapha Konté a, quant lui, été relaxé purement et simplement. Les deux frères ont comparu mercredi pour répondre des chefs de recel de numéraires provenant d’un vol.

Les frangins se sont retrouvés dans cette situation, suite à l’arrestation du mineur Cheikh Ibra Fall Dionne. Celui-ci, âgé de 17 ans, avait subtilisé 16 mille dollars, soit 8 millions 480 mille francs CFA appartenant à sa tante Seynabou Diouf. Lors de son interrogation, le mineur avait cité les noms d’Alioune et Moustapha Konté comme étant ceux qui lui faisaient le change, à chaque fois qu’il le souhaitait.

Face au juge, Alioune Konté reconnaît avoir effectué le change à trois reprises pour le mineur. ‘’A chaque fois qu’il venait au magasin, il me remettait un billet de 100 dollars. Je ne me suis pas doutais de sa minorité, car on a la même corpulence. J’ignorais l’origine illicite des coupures de dollars qu’il me remettait’’, a soutenu Alioune Konté. Son frère Moustapha Konté déclare le contraire. D’après lui, il n’a jamais vu le gamin. Toutefois, il avoue que, de temps à autre, ils effectuent le change pour leurs clients.

Dans son réquisitoire, le délégué du procureur de la République a requis trois mois ferme d’emprisonnement contre les prévenus. Selon le maître des poursuites, ce n’est pas parce qu’on a fait preuve d’imprudence qu’on n’est pas coupable.

Maitre El Hadj Dièye, un des avocats des frères, n’est pas de son avis. Selon la robe noire, son client Moustapha Konté a été arrêté arbitrairement. ‘’Il n’a effectué aucune opération. Il n’a aucune responsabilité pénale dans cette affaire’’, a plaidé la robe noire. Il a ainsi demandé le renvoi de celui-ci des fins de la poursuite. S’agissant d’Alioune Konté, l’avocat estime qu’en tant que commerçant, il a le droit d’effectuer des actes de commerce. Il sollicite sa relaxe.

Condamné à un mois dont 15 jours ferme, ce dernier, qui a déjà purgé sa peine, peut enfin humer l’air de la liberté ainsi que son frère qui a été relaxé.