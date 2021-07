Voler, c’est la seule solution que Mouhamed Thiam a trouvée, pour sortir de ses difficultés. L’homme, qui comparaissait à la barre du tribunal de grande instance de Dakar, a été surpris vers 3 h du matin en train de tenter d’ouvrir la voiture de Mor Diouf.

Face au juge, le prévenu, marié et père de deux enfants, conteste d’abord le délit de tentative de vol commis la nuit. ‘’C’est vrai que j’ai été retrouvé à l’arrière du véhicule. Cela se justifie par le fait que j’avais envie de me soulager, car je ne pouvais plus me retenir et j’avais trop mal au ventre’’, raconte-t-il.

Mais sa déclaration n’a pas convaincu le juge qui lui a rappelé les circonstances dans lesquelles il a été arrêté.

En effet, il ressort de la procédure que cette nuit-là, Mouhamed Thiam, alors qu’il tentait d’ouvrir le véhicule, a été surpris par le gardien qui l’avait aperçu et qui a alerté le propriétaire Mor Diouf.

Ce dernier, resté à l’écart, le regardait faire pendant un bon moment. S’étant rapproché de lui pour lui demander les raisons de sa présence sur les lieux, surtout à cette heure tardive, Mouhamed fait semblant de chantonner. Il avait par-devers lui un tournevis et des clés. C’est sur ces entrefaites que la partie civile a ameuté tout le quartier. Après l’avoir bien molesté, l’individu a été conduit à la police où il a reconnu les faits sans ambages.

Quand le juge lui a rafraîchi la mémoire, le comparant, en bégayant, reconnaît finalement les faits en ces termes : ‘’Tout ce qui a été confiné dans le PV, c’est la vérité. Je suis dans des difficultés et mon épouse est enceinte.’’ A l’en croire, c’est à la maison d’arrêt et de correction qu’on lui a conseillé de tout nier en bloc. ‘’Je sollicite votre clémence, Monsieur le Juge. Ma place n’est pas là-bas’’, a-t-il supplié.

A la suite du parquet qui a requis l’application de la loi, le tribunal a condamné Mouhamed Thiam à 2 ans d’emprisonnement dont 2 mois ferme. Les intérêts de la partie civile ont été réservés, car celle-ci n’a pas comparu.

MAGUETTE NDAO