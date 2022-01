La Tunisie n’est pas près de digérer l’issue de son match face au Mali qui n’est pas allé à son terme, la faute à une erreur grotesque de l’arbitre qui a sifflé à deux reprises la fin du match… avant la fin du temps réglementaire. Menés au score (1-0), les Tunisiens ont refusé de se présenter sur la pelouse pour finir la rencontre. Leur sélectionneur explique pourquoi.

Irréel. La fin de match entre le Mali et la Tunisie a offert un spectacle unique et affligeant. L’arbitre de la rencontre, Janny Sikazwe, a sifflé à deux reprises la fin de la rencontre. La première fois alors que le chronomètre affichait 85’06", la seconde après 89’46" de jeu soit, à chaque fois, avant la fin du temps réglementaire. Les deux sélections, dont la Tunisie, furieuse, sont rentrées aux vestiaires.

Quarante-huit minutes plus tard, alors que le corps arbitral a reconnu son erreur et invité Tunisiens et Maliens à disputer le temps additionnel, les coéquipiers de Wahbi Khazri ont refusé de se présenter sur la pelouse. Une décision que leur sélectionneur a très facilement justifiée. "Mes joueurs prenaient un bain de glace depuis 35 minutes avant d’être rappelés sur le terrain", a fait savoir Mondher Kebaier laissant imaginer qu’un retour aux affaires semblait à ce moment-là absolument inenvisageable pour ses hommes.

EN 30 ANS DE MÉTIER, JE N'AI JAMAIS VU ÇA

Le sélectionneur des Aigles de Carthage est, ensuite, entré dans une colère noire : "L'arbitre nous prive pratiquement de sept ou huit minutes de temps additionnel. Sa décision est inexplicable. En 30 ans de métier, je n’ai jamais vu ça. Même le 4e arbitre se préparait à soulever le tableau et puis le coup de sifflet a retenti. C'est une situation très difficile à gérer car c'est de l'extra sportif. L'arbitre a sifflé à la 90e et nous prive de cinq minutes alors que c'était notre moment fort. Sa décision est inexplicable, je n'arrive pas à comprendre comment il l'a pris." Comment va s’achever cette mascarade ? Selon RMC, la Tunisie a logiquement porté réclamation. "On verra ce qu'il adviendra", a conclu Mondher Kebaier.

