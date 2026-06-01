Pour leur premier test avant le Mondial, les hommes de Pape Thiaw, privés de plusieurs cadres, se sont inclinés face à une équipe américaine survoltée. Malgré un doublé de l’incontournable Sadio Mané, les errances défensives ont coûté cher aux Sénégalais.

Pour cette première rencontre de préparation en Caroline du Nord, le sélectionneur Pape Thiaw avait misé sur une équipe largement remaniée. Privés d'Édouard Mendy, de Kalidou Koulibaly (blessé) et avec Idrissa Gueye ou Pape Gueye sur le banc au coup d'envoi, les Lions ont immédiatement subi la foudre américaine. Déterminés à faire oublier leurs deux revers du mois de mars, les hommes de Mauricio Pochettino ont pris le contrôle du jeu d'entrée.

Dès la 6e minute, le capitaine Christian Pulisic s’amuse sur le côté face à Abdoulaye Seck avant de servir Sergiño Dest, esseulé dans la surface, qui ouvre le score (1-0). Piqués au vif, les Sénégalais tentent de réagir. À la 14e minute, idéalement servi par Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson manque inexplicablement le cadre face au but vide. Une opportunité en or ratée que Team USA ne tarde pas à punir : à la 20e minute, Christian Pulisic profite des largesses défensives pour effacer Mory Diaw et doubler la mise (2-0).

Le sursaut d'orgueil : Juste avant la pause (44e), Sadio Mané redonne espoir aux siens d'une frappe chirurgicale dans la surface, permettant aux Lions de regagner les vestiaires avec un score plus flatteur (2-1).

Le mirage du réveil mené par Sadio Mané

Au retour des vestiaires, le staff technique procède à des ajustements tactiques avec les entrées d'El Hadji Malick Diouf, Pape Gueye et Moustapha Mbow. Si ces changements apportent du sang neuf, la fébrilité défensive reste palpable. Le défenseur du Paris FC, Moustapha Mbow, commet une erreur sur l'un de ses premiers ballons, permettant à Folarin Balogun de marquer, mais son but est finalement refusé pour une position de hors-jeu.

Cet avertissement sans frais réveille les champions d’Afrique 2022. À la 52e minute, l'inévitable Sadio Mané s'offre un doublé et remet les deux équipes à égalité (2-2). On pense alors que les Lions sont relancés, mais la joie est de très courte durée.

Une fragilité défensive payée au prix fort

Moins de dix minutes après l'égalisation, à l'heure de jeu (60e), la défense sénégalaise craque à nouveau. Cette fois-ci, l'attaquant de Monaco Folarin Balogun ajuste parfaitement sa cible et redonne un avantage définitif aux Américains (3-2). Malgré les tentatives sénégalaises en fin de match, le score n'évoluera plus.

Le Sénégal concède ainsi une défaite logique au vu de ses lacunes défensives et de son manque d'efficacité offensive globale. Les protégés de Pape Thiaw devront impérativement rectifier le tir le 9 juin prochain face à l’Arabie Saoudite. Ce sera l'ultime répétition générale avant le grand frisson de la Coupe du monde et un choc d'entrée face à l'équipe de France.

Que retenir ?

L'issue de cette rencontre nous donne une idée sur les deux derniers joueurs qui devraient quitter la tanière. Mais avant, attardons-nous sur quelqu'un qui est parti pour être de la conquête de l'Amérique : Bara Sapoko Ndiaye. Contre toute attente, le jeune pensionnaire du Bayern Munich a surpris plus d'un face à l'équipe américaine. Le milieu de terrain, avec son compère dans ce compartiment du jeu, Habib Diarra, ainsi que Sadio Mané, auront été les rares Lions à marquer de précieux points.

Si pour les deux derniers, les places étaient déjà acquises, concernant le bavarois, une telle prestation risque de pousser Pape Thiaw à revoir ses plans de départ. Rappelons qu'à la sortie de la liste, pas mal de supporters se sont interrogés sur sa présence. Là, il leur offre une belle réponse sur le terrain.

Maintenant, qu'en dira le sélectionneur national, Pape Thiaw ? Si Sapoko a marqué les esprits, de l'autre côté, en défense, Moustapha Mbow, lui, laisse tout simplement passer sa chance. Pour résumer, le joueur du Paris FC est fautif sur le troisième but américain qui scelle le sort de la rencontre. Mais au-delà du pensionnaire du club parisien, c'est encore une fois toute la défense de l'équipe nationale qui laisse perplexe.

En effet, de Mory Diaw, dans les cages, à Mamadou Sarr, en passant par Abdoulaye Seck, c'est toute l'arrière-garde qui s'est montrée très fébrile au Stade de Charlotte. Cette fébrilité défensive relance naturellement le débat sur la non-convocation de Malang Sarr. Mais là encore, le dernier mot revient au coach. On verrait mal Pape Bouna Thiaw remettre absolument tout en question au risque de déstabiliser son équipe. Même si, encore une fois, la venue de Malang sonne comme une évidence après la prestation défensive de cette rencontre.

Pour s'attaquer au système mis en place par le sélectionneur national, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était tout sauf concluant. Le 3-4-3, surtout avec des défenseurs aussi peu véloces, n'est pas la formule pour le Sénégal. Dès lors, on pourrait d'ores et déjà s'attendre à un retour à une défense à 4, lors de la prochaine sortie des Lions contre l'Arabie Saoudite ; le dernier match préparatoire avant d'entrer en lice contre la France, le 16 juin prochain.

Mamadou Diop