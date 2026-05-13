Malgré l’absence du président Bassirou Diomaye Faye, le meeting « Sargal » organisé à Mbour a mobilisé une foule importante. Pour Serigne Gueye Diop, cette démonstration traduit une adhésion solide au projet de la coalition au pouvoir, qu’il accompagne d’un plaidoyer sur le bilan gouvernemental et les perspectives de réforme.

Le meeting « Sargal », organisé le 9 mai dernier à Mbour, continue de susciter des réactions au sein de la majorité présidentielle. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, y voit une démonstration de force politique, estimant que la forte mobilisation observée au stade Caroline Faye confirme « l’ancrage populaire » de la coalition Diomaye Président.

Malgré l’absence physique du chef de l’État, retenu à Nairobi pour le Sommet Africa Forward, le responsable politique minimise les critiques évoquant un « faux bond ». Selon lui, la participation massive de militants venus de diverses localités du pays traduit une adhésion profonde au projet politique porté par le président Bassirou Diomaye Faye. « Si les gens se sentaient trompés, ils ne scanderaient pas “Diomaye Président” à gorge déployée », a-t-il déclaré.

Le ministre souligne également l’impact de l’intervention du chef de l’État par visioconférence, décrivant une forte charge émotionnelle dans le stade. « Quand son visage est apparu sur l’écran géant, le stade a répondu », a-t-il affirmé, mettant en avant une relation de confiance entre le président et ses partisans, au-delà de la présence physique.

Au-delà de cet événement politique, Serigne Gueye Diop a dressé un premier bilan de l’action gouvernementale, deux ans après l’alternance. Il cite notamment la mise en service de zones industrielles de type agropole, la baisse des prix de certaines denrées de première nécessité ainsi que la stabilisation de l’électricité. Des avancées qu’il juge significatives, tout en reconnaissant que la redistribution des fruits de la croissance reste un défi majeur.

Interrogé sur la perspective d’un second mandat, le ministre a temporisé, insistant sur la priorité accordée aux résultats. Il rappelle que le projet de transformation engagé nécessite « une vision de long terme », laissant entendre que l’évaluation politique viendra en son temps.

À travers cette sortie, la majorité tente de capitaliser sur la mobilisation de Mbour pour consolider son socle politique, tout en maintenant le cap sur ses réformes économiques et sociales.

Fatou Ba (Stagiaire)