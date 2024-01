Les élections sont des moments tendus dans la vie d’une Nation. Plusieurs issues sont possibles en matière d’élection. Pour que la Présidentielle du 25 février se solde par une issue heureuse, des acteurs de la société civile, des journalistes et des membres de partis politiques ont été formés à l’observation des élections selon le modèle Bridge.

Le contexte sénégalais est déjà marqué par des prémices tendues, en ce qui concerne l’élection présidentielle du 25 février 2024. Pour annihiler toutes les velléités de troubles ou de tensions postélectorales, la Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit (GIZ), en collaboration avec la CEDEAO et des ONG, a tenu à former plusieurs acteurs sur les méthodes de l’observation électorale afin d’assurer une issue paisible à ces joutes qui arrivent à grands pas. Il s’agit d’une formation modulaire Bridge (Bâtir des ressources en démocratie, gouvernance et élections) à l’endroit des membres de la société civile, de la Cena, des journalistes, mais également à certains membres de partis politiques pour assurer une transparence et une fiabilité à cette élection présidentielle.

Selon Ababacar Fall, ‘’conformément aux thématiques qui étaient définies à la formation, nous avons été formés pendant cinq jours à des cours qui constituent le Bridge: que ce soit l’inscription des électeurs, la gestion des résultats, l’observation électorale qui nous permettent de renforcer nos compétences en matière de gestion des processus électoraux, en matière de gestion des crises, entre autres…’’.

Sur cette lancée, explique le représentant du Gradec (Groupe de recherches et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance), ‘’nous avons été formés sur des thématiques qui, dans le contexte actuel, nous interpellent tous. C’est la question de l’observation électorale et de la gestion des résultats. Vous savez que la gestion des résultats est au cœur de la thématique de la gestion électorale, parce que si un processus électoral n’est pas bien mené, cela peut déboucher sur des contestations électorales. Et cela peut créer des situations de tension et de violence’’.

D’ailleurs a-t-il indiqué, ‘’c’est la raison pour laquelle nous sommes tous outillés à mettre en œuvre les compétences acquises ici en termes de suivi du processus électoral, de mécanisme de mise en œuvre pour qu’au niveau de nos différentes organisations, on puisse déployer des observateurs sur le terrain pour surveiller le processus électoral, faire le monitoring des médias et être présents à toutes les étapes du processus électoral pour voir en fonction de ce que nous avons appris ici, comment nous pouvons contribuer à l’apaisement, à la bonne tenue de cette élection dans des conditions de sérénité, de calme et de transparence’’, a précisé Ababacar Fall.

Même son de trompette chez Adji Awa Samb, pour qui ‘’la formation a été intense, mais elle s’est très bien passée, tant sur le plan de la qualité des présentations et de la pédagogie des formateurs que de l’ambiance du travail. Cela nous permettra de renforcer nos compétences dans la cadre des études que nous menons, mais aussi de faire de nous des relais pour pouvoir informer notre environnement sur certains aspects importants des élections de façon générale’’, a fait savoir la représentante de Timbuktu Institute.

Par ailleurs, le co-facilitateur de la session a renseigné : ‘’Une formation modulaire Bridge permet aux participants et aux acteurs de comprendre tout le processus électoral, mais surtout leurs obligations, leurs rôles et leurs responsabilités dans la réalisation de tous les aspects d’un processus électoral pour des élections apaisées et calmes.’’

Credo Tetteh a ajouté qu’’’une trentaine de participants provenant de toutes les couches de la société sénégalaise ont été formés pendant cinq jours pour leur donner toutes les informations sur l’administration électorale, voir les types d’OGE (Organisme de gestion des élections) qu’on peut avoir, sur le rôle des médias en période électorale, l’information des électeurs, la part de responsabilité de toutes les parties impliquées. Et avec cette crème, nous avons eu des échanges enrichissants qui nous permettent de dire qu’ils sont tous aguerris grâce à l’expertise du formateur principal Doudou Dia’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)