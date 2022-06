Premier buteur au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, Boulaye Dia veut faire trembler à nouveau les filets du nouveau bijou du football sénégalais, lors de la rencontre des Lions contre le Bénin comptant pour la première journée des éliminatoires de la Can-2023, ce samedi.

Le 29 mars dernier, Boulaye Dia est entré dans l’histoire du football sénégalais. L’attaquant de Villarreal a inscrit le premier but en match officiel dans le nouveau bijou de Diamniadio, le stade Président Abdoulaye Wade, lors des barrages de la Coupe du monde 2022 contre l’Égypte. Ce but marqué à la 4e mn a permis aux Lions de rattraper leur retard au score et de décrocher la qualification à l’issue des tirs au but (3tab1), après la défaite (1-0) à l’aller au Caire. L’ancien Rémois veut savourer, à nouveau, ce délice, demain samedi, contre le Bénin, en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2023 dans la même enceinte.

‘’Si je peux marquer encore au stade Abdoulaye Wade, ce serait une bonne chose. J'espère que je vais marquer à nouveau’’, a déclaré l’attaquant sénégalais avant l’entame de la séance d’entrainement d’hier, à l’annexe du stade Abdoulaye Wade.

Aliou Cissé dispose de l’ensemble de son groupe, depuis l’arrivée de Sadio Mané, mardi soir. L’attaquant de Liverpool a accusé quelques jours de retard, après la finale de la Ligue des champions perdue face au Real Madrid (0-1), samedi dernier au Stade de France. Cela n’a pas empêché le sélectionneur national de bien travailler. ‘’Nous avons fait une bonne semaine de préparation. On sait qu’il nous reste deux matchs avant d'aller en vacances et tout le monde a une concentration élevée’’, a fait savoir Boulaye Dia. Selon lui, l’équipe ‘’est prête pour samedi’’.

Iliman Ndiaye et Demba Seck, ‘’de bons renforts’’

La première affiche de la poule L des éliminatoires de la Can-2023 n’a pas connu de vainqueur. Le Rwanda, prochain adversaire du Sénégal (le 7 juin au Stade Abdoulaye Wade), a tenu en échec, hier, le Mozambique (1-1), au stade FNB de Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce résultat ouvre donc la voie au vainqueur de la rencontre Sénégal-Bénin, qui pourra prendre seul la tête du classement du groupe L. Les Lions sont favoris pour ce match. Mais Boulaye Dia sait que le chemin menant en Côte d’Ivoire ne sera pas une promenade de santé. ‘’Chaque équipe a à cœur de nous battre, mais on ne doit pas s'alarmer. On a une équipe de qualité’’.

Pour lui, l’apport du public est ‘’important’’ dans les moments décisifs. En plus des supporters, le natif d’Oyonnax (France) espère compter sur les nouvelles recrues de Cissé, notamment Iliman Ndiaye et Demba Seck. ‘’Ils se sont très bien intégrés. On connaît leurs qualités, ce sont deux joueurs qui ont de la percussion. Iliman est très technique, Demba peut nous apporter sa touche technique avec son pied gauche. Ce sont de bons renforts et on est satisfaits d’eux’’.

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal va démarrer les éliminatoires de la Can-2023 par la réception du Bénin, ce samedi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à 19 h.

LOUIS GEORGES DIATTA