Le khalife général des mourides a débuté, hier, son séjour de trois jours dans la capitale par la traditionnelle prière du vendredi à la grande mosquée Massalikoul Jinaan. Ensuite, les honneurs lui ont été rendues, par la communauté, notamment, par des adyas dont le montant dépasse le milliard de FCFA. Au menu de la journée, il y avait aussi des conférences, des khassida et des berndé.

Depuis hier, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, est l’hôte de la communauté mourides de Dakar. Il va séjourner dans la capitale pendant trois jours. Hier, le patriarche de Darou Minam a prié à la grande mosquée Massalikoul Jinaan de Colobane. Qui a été pris d’assaut par les fidèles, dès les premières heures de la matinée. Vers 8h du matin, les seules places qui restaient étaient celles réservées à la délégation du saint homme et aux autorités politiques, coutumières, entre autres. Les alentours de la mosquée refusaient du monde. Les chants religieux, les khassaides étaient audibles de partout.

Le saint homme est arrivé à la mosquée, à 13 heures passées de quelques minutes. Un chemin lui a été frayé par les préposés au service d’ordre, épaulés par les forces de défenses et de sécurité. A sa descente, tout de blanc vêtu avec son légendaire sourire, il est allé prendre la place qui lui était réservée au sein de la mosquée. L’imam du jour a axé son prêche sur des thèmes chers à la confrérie : la discipline, le respect du prochain, l’amour du prochain et le comportement d’un mouride exemplaire.

Après la prière, il y a eu une cérémonie officielle, toujours dans l’enceinte de la mosquée. Le khalife était entouré de quelques proches dont Serigne Moustapha Nawel et le porte-parole des mourides Serigne Bassirou Abdou Khadre.

Prenant la parole, son représentant à Dakar, Mbakiyou Faye, l’a remercié d’avoir offert cette visite de 3 jours aux disciples de Bamba dans la capitale sénégalaise. ‘’Mbacké, je suis tellement content. Tout ce que je demande est que vous puissiez encore revenir à Dakar sous peu pour nous rendre visite. Si c’était permis de me coucher pour que vous m’égorgiez comme l’avait fait Mame Cheikh Anta, j’allais me coucher. Tout cela pour vous remercier de ce geste. J’ai un adya que je vais offrir. Il est minimum. Revenez nous voir, comme vous l’avez fait, lors de l’ouverture de cette mosquée. J’ai avec moi 4 valises qui contiennent chacune un montant de 250 millions. Soit au total 1 milliard. Je vous l’offre en guise de adya. Je veux juste que, la prochaine fois que vous viendrais, je donne plus. Il y a aussi les autres montants que les disciples vous ont remis. Je ne connais même pas la somme totale, mais, c’est pour vous. Il y a aussi des milliers de bœufs, chameaux qui sont tués, rien que pour rendre la fête belle’’, a-t-il déclaré, dans une tirade.

Prenant la parole, le khalife l’a remercié de ce geste et lui a demandé, en retour, d’injecter cette somme dans la mosquée Massalikoul Jinane. ‘’Merci pour ce geste. Je vous demande d’injecter ce montant dans la mosquée. Vous avez tous mes remerciements. Vous et toute la communauté mouride. Le travail est bien fait, machallah’’, a déclaré Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, avant de prier pour toutes les personnes présentes. Il a, par la suite, pris congé, direction : la maison de Serigne Touba à Colobane. C’est depuis cette résidence qu’il va recevoir ses visiteurs, le reste de son séjour dans la capitale.

Comme c’est de coutume chez les mourides, des ‘’berndés’’ (repas copieux), il y en avait à gogo. En dehors de toutes les bonnes volontés mourides qui avaient promis de servir de copieux repas, pour la journée d’hier, l’essentiel des mets servis l’ont été par les Thiantacounes, avec à leur tête Serigne Saliou Thioune. Ainsi, des milliers de bœufs, moutons, chèvres, poulets, pigeons et chameaux ont été préparés pour rassasier les millions de talibés qui ne voulaient pas rater l’événement.

Dans l’après-midi, après le départ du khalife, il y a eu des conférences axées sur plusieurs thèmes, animées par des spécialistes, jusque tard dans la nuit.

1500 policiers mobilisés

Pour sécuriser tout ce beau monde, les plus hautes autorités policières de ce pays n’ont pas lésiné sur les moyens. Ainsi, selon nos informations, un effectif de 1500 policiers (civils comme en tenue) et plus de 20 motards ont été mobilisés pour la journée d’hier. Ils avaient pour mission d’assurer la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de la mosquée et avant, pendant et après la prière.

Ainsi, les voleurs n’ont pas eu la vie facile, hier.

CHEIKH THIAM