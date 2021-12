Prix banque mondiale

La proposition de loi, issue de la branche la plus conservatrice de la société civile et visant à criminaliser, plus qu'elle ne l'est déjà, l’homosexualité au Sénégal, a déjà d'autant plus du plomb dans l'aile qu'elle navigue à contre-courant de l'inclination des décideurs politiques à ce qui est devenu, au fil du temps, un enjeu géopolitique.