Prix General Cisse

Le Nigérian Fola Aina, la Sénégalaise Mame Rokhaya Lô et la Camerounaise Esah Holy Anagho sont les lauréats du Prix Général Lamine Cissé ’’de la jeune recherche sur la promotion de la bonne gouvernance dans la réforme du secteur de la sécurité et de la justice’’. L’annonce a été faite par le comité scientifique du Colloque international en hommage au général Lamine Cissé (1939-2019) ouvert à Dakar, vendredi, selon l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le seul Prix d’excellence pour ’’Bonne gouvernance et intégrité dans la réforme du secteur de la sécurité et de la justice’’ a été remporté par le Nigérian Fola Aina. Il a représenté l’Africa Program, Woodrow Wilson Center for International Scholars (USA) et African Leadership Centre, King’s College London (Angleterre). Les deux autres lauréates, le capitaine Mame Rokhaya Lô et Esah Holy Anagho ont travaillé sur le thème "Femme, paix et sécurité". La capitaine Lô a représenté l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) et la gendarmerie nationale du Sénégal. La Camerounaise Esah Holy Anagho vient de l’université Buea du Cameroun et du Strategic Centre for Peace & Leadership (SCPL). Selon le rapport de sélection rendu public lors de la cérémonie d’ouverture, dix candidatures ont été reçues dont 6 sur le premier thème de recherche et 4 pour le deuxième. Ces candidats viennent du Nigeria, du Sénégal, du Cameroun, du Burkina Faso, du Kenya et de l’Ethiopie.

...Le colloque sera marqué par une conférence inaugurale sur le thème ’’L’intégrité, l’éthique et la bonne gouvernance au service de la paix et de la sécurité’’ animée par le professeur Massaer Diallo. Cinq panels seront animés par des personnalités civiles et militaires venues du Mali, du Niger, de la France, de la Guinée et de la Suisse. Ce colloque en ligne est initié par l’ONG Partners West Africa Sénégal dont le général Cissé, ancien Ministre de l’Intérieur du Sénégal, a été le premier président du Conseil d’administration. Le 19 avril 2021 marque le deuxième anniversaire de la disparition du général Lamine Cissé (1939-2019), ’’une personnalité renommée tant en Afrique de l’Ouest qu’au niveau international pour son engagement et la grande portée des actions accomplies dans le cadre de ses missions et fonctions successives au service de la paix et de la sécurité (...)’’.

Pour ’’honorer sa mémoire, rendre compte de l’exemplarité de son parcours et diffuser sa pensée’’, l’ONG Partners West Africa – Sénégal (PWA – Sénégal) a décidé d’organiser ’’une journée d’hommage et de réflexion sur les travaux et les valeurs du général Lamine Cissé (...)’’. Cette journée est organisée en collaboration avec l’Etat-major général des armées du Sénégal et avec l’appui du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), du Cesa et du réseau Partners Network.