Ce qu’on craignait ne s’est pas produit, hier, dans la capitale méridionale du pays où l’activité économique a suivi son cours normal.

Après les violents heurts entre forces de l’ordre et manifestants acquis à la cause du leader de Pastef, la semaine dernière – violences qui ont causé de nombreux dégâts matériels, deux morts, des blessés et des arrestations – la vie a repris son cours normal à Ziguinchor et au niveau des départements d’Oussouye et de Bignona. Dans la capitale méridionale du pays, les oreilles sont tendues vers Dakar où se déroule le procès dit de Sweet Beauté.

Mais l’activité économique, qui a subi les contrecoups des manifestations de la semaine dernière, suit son cours normal. Les activités au niveau du secteur du transport urbain (taxis, Jakarta, bus et interurbain), du petit commerce, des officines et des affaires se déroulent tranquillement. Les populations ont vaqué, librement, à leurs occupations quotidiennes, aidées par un ciel nuageux à couvert annonçant l’imminence de l’hivernage dans la partie sud du pays.

Autre présence remarquée, celle des forces de défense et de sécurité (FDS). Ces dernières ont déployé un impressionnant dispositif sécuritaire depuis une semaine. Le rassemblement annoncé la veille au rond-point par les jeunes de l’Union des centristes sénégalais (UCS) de l’ancien maire Abdoulaye Baldé pour, entre autres, ‘’réaffirmer et renouveler leur fidélité et leur soutien total au président Macky Sall’’, n’a pas pu se tenir, hier.

Selon Ibrahima Ba, le président national des jeunes centristes, par ailleurs coordonnateur de la zone Sud, a été signifié par le gouverneur que ce rassemblement n’est pas autorisé. ‘’Nous sommes des républicains. Nous nous sommes simplement pliés à la décision de l’autorité qui a envoyé sur place des forces de l’ordre’’, a-t-il fait savoir. Un calme plat a, aussi, été constaté aux alentours de la ‘’maison-blanche’’, la demeure d’Ousmane Sonko sise au quartier Néma Kadior où les jeunes, toujours mobilisés, continuent de surveiller strictement les accès au domicile de leur leader qui a fini de se transformer en véritable ‘’forteresse’’.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)