L’adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsény Bangoura, a lancé officiellement, mercredi, le projet “Promouvoir la consolidation de la paix en Casamance”, a constaté l’APS. Ce projet, connu également sous le nom de ‘’Kassoumay’’ (la paix, en joola), vise à renforcer la paix en Casamance et à faciliter le retour des populations déplacées, précise un document remis à la presse à l’occasion de la cérémonie de lancement.

Porté par le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance (Usoforal), le projet est financé par la Generalitat Valenciana, l’institution du gouvernement autonome de la Communauté valencienne, en Espagne, pour un coût global de 637,9 millions F CFA. “Dans le cadre de ce projet, il est prévu la consolidation de la paix, l’accompagnement des populations au retour avec la construction de cinquante maisons, cinquante latrines, sept points d’eau et des installations sanitaires au niveau des structures communautaires (…)’’, a expliqué Oumou Aminata Dramé Gassama, chargée de projet à Usoforal.

D’une durée de deux ans et six mois, le projet s’appuie sur un large réseau d’acteurs : autorités locales, organisations de la société civile et partenaires techniques, a-t-elle indiqué. Les écoles et les postes de santé en seront les bénéficiaires, a-t-elle précisé.

...Elle a rappelé que le projet ‘’Kassoumay’’ intervient dans les communes de Djibidione et d’Oulampane, dans le département de Bignona. Selon Mme Gassama, “plus de 3 000 enfants de Djibidione et d’Oulampane, issus de huit établissements scolaires, 288 jeunes leaders, 96 chefs coutumiers et religieux ainsi que des dizaines de responsables communautaires et municipaux bénéficieront directement des actions mises en place”. “Au-delà du retour des déplacés, le projet ‘Kassoumay’ entend favoriser la réconciliation et renforcer la cohésion sociale”, a dit Oumou Aminata Dramé Gassama.

Elle estime que cette initiative s’intègre au plan “Diomaye pour la Casamance”. ‘’Le nouveau plan intégré de développement durable de la Casamance dit ‘Plan Diomaye pour la Casamance’, permettra, avec la paix retrouvée, de développer le pôle-territoire économique Casamance’’, assurait le communiqué du Conseil des ministres du 27 février dernier. La Casamance, séparée du nord du Sénégal par la Gambie, est le théâtre de l’un des plus vieux conflits d’Afrique. Des indépendantistes ont pris le maquis après la répression d’une manifestation, en décembre 1982, à Ziguinchor, la principale ville de la zone. Le conflit a fait des milliers de victimes et a ravagé l’économie de cette partie du Sénégal. En 2022, l’armée nationale a mené des opérations d’envergure contre les bases rebelles, ce qui a renforcé l’accalmie et favorisé le retour des personnes déplacées dans leurs villages d’origine.