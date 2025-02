Je voudrais au nom de l'Association des Écrivains du Sénégal (AES), du PEN Sénégal et de l’ensemble des écrivains de notre pays, adresser mes sincères remerciements au Chef de l'Etat, Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Premier Protecteur des Arts et des Lettres, à M. le Premier Ministre et à l’ensemble du Gouvernement. Pourquoi ces remerciements ?

À l’occasion du Conseil des ministres du mercredi 5 février 2025, le Chef de l’État a chaleureusement salué le travail remarquable des hommes et femmes de lettres, ainsi que la vitalité de la production littéraire nationale dans tous les domaines, ce qui constitue un patrimoine inestimable pour le Sénégal. En sa qualité de Premier Protecteur des arts et des lettres, il a rappelé au Gouvernement l’impérative nécessité de promouvoir le Livre et la Lecture dans le système éducatif et dans l’enseignement supérieur !

C’est avec un immense plaisir que l’AES, le PEN SÉNÉGAL et le monde du Livre et de la Lecture, ont appris cette heureuse et pertinente déclaration du Chef de l’Etat ! Dans sa communication, Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Premier Protecteur des arts et des lettres, a invité le Ministre en charge de la Culture, à mobiliser l’assistance et les partenariats nécessaires, afin de mieux accompagner les associations d’écrivains.

Le Chef de l’Etat a rappelé que nos associations d’écrivains sont d’utilité publique et doivent être davantage impliquées dans la mise en œuvre des politiques publiques, notamment celles culturelles relevant de l’agenda national de transformation de l’horizon 2050.

Au nom du monde du Livre et de la Lecture regroupant les écrivains, les éditeurs, les correcteurs, les libraires, les critiques littéraires, les traducteurs et les imprimeurs, nous adressons nos plus sincères remerciements et encouragements au Chef de l’Etat M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à M. le Premier Ministre Ousmane Sonko et à l’ensemble du Gouvernement, pour cette salutaire volonté d’ouverture et de bienveillance à l’endroit des acteurs et promoteurs du Livre et de La lecture au Sénégal.

L’Association des Ecrivains du Sénégal (AES) et le PEN Sénégal sont disposés à accompagner, à conseiller et à assister les autorités en charge de l’Éducation et de la Culture, pour une forte promotion du Livre et de la Lecture, conditions sine qua non, pour une bonne gestion du patrimoine culturel et éducatif de notre pays.

En effet, nul ne doit ignorer cette vérité immuable et historique du Poète Président L. S. Senghor : « la Culture est au début et à la fin de tout développement ».

Monsieur le Président de la République, l’AES et le PEN Sénégal vous expriment leur profonde gratitude et vous adressent très respectueusement leurs très chaleureux compliments ! C’est l’occasion pour nous de vous affirmer que, Madame le Ministre Khady Diène Gaye et M. Le Secrétaire d’Etat, le Pr. Bacary Sarr nous ont significativement accompagné à travers la Direction du Livre et de la Lecture dirigée de main de maître par le Professeur Ibrahima M. Lô. Ces autorités nous ont constamment accompagné pendant la maladie et les obsèques du Président A. B. Bèye (Qu’Allah (SWT) soit satisfait de lui). Nous remercions également le Général de Corps d’Armée Mbaye Cissé, Chef d’Etat Major Général des Armées, pour tout ce qu’il a fait pour le Président Alioune Badara Bèye pendant ses moments les plus difficiles.

Excellence, Monsieur le Président de la République, nous nous réjouissons partout et avec fierté à travers le monde, du fait que le Sénégal ne compte aucun écrivain harcelé, embastillé ou exilé pour cause d'insécurité !

A l’image du PEN international, cette célèbre association d’écrivains fondée en 1921 par Cathérine Amy Dawson Scott, le PEN Sénégal a pour but de rassembler des écrivains de tout pays attaché aux valeurs de paix, de tolérance et de liberté sans lesquelles, la création devient impossible. Voici les fondamentaux du PEN international et du PEN Sénégal :

1. La littérature ne connaît pas de frontières et doit rester la devise commune à tous les peuples en dépit des bouleversements politiques et internationaux ;

2. En toute circonstance et particulièrement en temps de guerre, le respect des œuvres d’art, patrimoine commun de l’humanité, doit être maintenu au- dessus des passions nationales et politiques ;

3. Les membres du PEN useront en tout temps de l’influence en faveur de la bonne entente et du respect mutuel des peuples. Ils s’engagent à faire tout leur possible pour écarter les haines de races, de classes et de nations pour répandre l’idéal d’une humanité vivant en paix dans un monde uni ;

4. Le P.E.N défend le principe de la libre circulation des idées entre toutes les nations et chacun de ses membres, a le devoir de s’opposer à toute restriction de la liberté d’expression dans son propre pays ou dans sa communauté, aussi bien que dans le monde entier, dans toute la mesure du possible. Il se déclare pour une presse libre et contre l’arbitraire de la censure en temps de paix. Le P.E.N affirme sa conviction que le progrès nécessaire du monde vers une meilleure organisation politique et économique, rend indispensable, une libre critique des gouvernements et des institutions. Et comme la liberté implique des limitations volontaires, chaque membre s’engage à combattre les abus d’une presse libre, tels que la diffamation, les publications délibérément mensongères, la falsification et la déformation des faits à des fins politiques et personnelles. Peut-être admis comme membre du P.E.N tout écrivain, éditeur, journaliste, metteur en scène et traducteur souscrivant à ces principes, quelles que soient sa nationalité, son origine ethnique, sa langue, sa couleur ou sa religion !

Avant de terminer, je voudrais rappeler que depuis sa création le PEN Sénégal a été présidé successivement par les écrivains dont les noms suivent : L.S. Senghor, Ousmane Socé Diop, Birago Diop, Ousmane Sembène, Mbaye Gana Kébé et le Colonel Moumar Guéye.

Il est de mon devoir de rendre hommage à mes honorables prédécesseurs et de remercier tous les Gouvernements qui se sont succédés au Sénégal et qui ont constamment accompagné, soutenu et impliqué les écrivains du Sénégal dans la gestion des affaires de notre pays. Nous avons toujours bénéficié de l’accompagnement des Gouvernements à l’occasion de la Journée internationale de l’Écrivain africain, pour la promotion du savoir à travers la promotion du Livre et de la Lecture !

Je terminerai mon propos par une prière pour le Président Alioune Badara Bèye, qu’Allah SWT soit satisfait de lui et le gratifie de ses innombrables bienfaits dans les jardins du Paradis céleste.

Par Cnel (ER) Moumar GUÉYE, Écrivain,

Président du PEN SÉNÉGAL

Lanceur d’alerte

Grand-Croix de l'Ordre du Mérite