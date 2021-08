A Kolda, les autorités sanitaires et administratives multiplient les stratégies de lutte contre la pandémie de Covid-19. Un site de vaccination vient d’être ouvert au Cdeps. L’ambition des autorités est de rendre plus accessibles les lieux de vaccination et d’inviter les populations à se faire vacciner en masse. La région a enregistré, ces derniers jours, plusieurs cas de Covid-19.

Ouvert en début de semaine au Cdeps situé en plein centre-ville de Kolda, ce site de vaccination devrait permettre d’attirer plus de Sénégalais. Le pari est en passe d’être gagné. Le premier jour de son ouverture, il a accueilli plus d’une cinquantaine de personnes. ‘’J’ai pris ma première dose du vaccin contre la Covid-19. Auparavant, j’avais peur, à cause des rumeurs. Mais j’ai vu des gens se faire vacciner et ils n’en sont pas morts. De plus, ces derniers jours, Kolda a enregistré beaucoup de cas de la maladie’’, explique Aliou Baldé, charretier domicilié au quartier Saré Kémo, dans la commune de Kolda.

Amadou Kandé, âgé de 25 ans, est venu également se faire vacciner. Pour lui, il ne faut pas badiner avec le coronavirus. ‘’Cette maladie a tué beaucoup de personnes. Tout le monde le sait. Il faut que les gens prennent conscience de l’ampleur de la maladie. Il ne faut pas jouer avec la santé’’, dit-il.

‘’Au marché, je côtoie beaucoup de monde et je ne peux arrêter d’y aller. C’est pourquoi j’ai décidé de me faire vacciner. Mon mari est décédé et je suis seule avec mes 10 enfants. Si moi, je tombe malade de Covid-19, qui va s’occuper de ma famille ?’’, s’interroge Fatou Kandé qui tient son commerce au marché de Kolda et rencontrée au Cdeps.

En installant cette unité, le district sanitaire de Kolda veut toucher le plus de Koldois possible. ‘’C’est ce lundi 9 août que nous avons démarré la vaccination sur ce site. Pour cette première journée, nous avons vacciné 56 personnes qui sont venues de leur propre gré. Aujourd’hui (hier mardi), nous avons démarré également à 9 h. Déjà, nous avons enregistré sept personnes en l’espace de 30 minutes seulement. Nous pensons que d’ici le soir, nous aurons vacciné plusieurs personnes contre la Covid-19. La dynamique est bonne’’, soutient une infirmière au district sanitaire de Kolda et membre de l’équipe sanitaire déployée au Cdeps, Mama Diawara.

A noter que de nombreuses personnes y sont venues, dans l’espoir de recevoir leur seconde dose du vaccin AztraZeneca qui est en rupture.

NFALY MANSALY