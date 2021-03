Protection enfant

Le Groupe national de protection de l’enfant (GNPE) qui regroupe les agences des Nations Unies et les organisations non-gouvernementales, partenaires du gouvernement et de la société civile au Sénégal dans le domaine de la protection de l’enfant, encourage les autorités nationales à mobiliser activement les services de prévention et de réponse aux cas de violence commis à l’encontre des enfants, y compris la recherche et la sanction des auteurs.

A travers une note, il les invite aussi à s’assurer que les enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans appréhendés dans le cadre ou en marge des manifestations, bénéficient de toutes les mesures de protection réservées aux mineurs de par la loi, tenant compte de leur âge et de leur intérêt supérieur. Il encourage les autorités nationales à assurer toutes les conditions nécessaires pour permettre aux enfants de poursuivre leur apprentissage déjà longuement perturbé par la pandémie de Covid-19, dans des espaces sûrs, dans la paix et dans la tolérance. Ainsi que les acteurs nationaux et locaux, les médias et les responsables communautaires sont appelés à multiplier les messages de sensibilisation en direction des familles sur l’importance de renforcer la surveillance et la sécurité de leurs enfants.

...Il invite les parents et tuteurs à dialoguer avec les enfants et à redoubler de vigilance à leur égard, pour les maintenir à l’écart des situations à risque et des scènes de violence. Par ailleurs, il salue les appels à l’apaisement formulés par toutes les parties, suite aux évènements socio-politiques récents. Le Groupe national de protection de l’enfant (GNPE), dans l'exercice du droit au rassemblement pacifique de tous, appelle toutes les parties à veiller à la sécurité et à la vie des enfants, et à éviter que ceux-ci soient instrumentalisés ou se retrouvent dans des situations de violence. "Les enfants doivent être protégés en toutes circonstances", souligne la note. Le GNPE, "préoccupé par la participation massive et incontrôlée d’enfants aux manifestations et leur exposition à la violence, se dit profondément attristé par le fait que des enfants et des jeunes aient été blessés ou aient perdu la vie". Il adresse leurs sincères condoléances aux familles des victimes et lance un appel général à une plus grande protection des enfants.