Dans le cadre des travaux de construction du réseau de la voirie et du réseau d'assainissement dans la zone de recasement autour de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, la société Holding Guèye et l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute) ont paraphé avant-hier un protocole. Ce dernier permettra de réaliser des travaux de terrassement et de viabilisation dans cette zone.

Avec ce programme, la société Holding Guèye, selon le protocole soumis à la presse, va mener une étude technique relative à la construction d’ouvrages suivants : 18 axes routiers pour faciliter la mobilité interne et l'accès des riverains à la route principale de Ngor – Almadies - Yoff, deux ouvrages de franchissement de carrefour (trémies) aux intersections (Axe 3-BOA) et (Axe1-route de l'aéroport), l’adduction en eau potable, les canalisations, la collecte et le drainage d’eaux pluviales, les réseaux d’électrification et d’éclairage public par panneaux solaires sur toutes les routes, la mise en place de commodités telles que les réseaux wifi, téléphonique et la fibre optique. La réalisation de cet important projet, d'après la même source, impactera positivement la sécurité et les conditions de vie d'environ 50 000 personnes qui habiteront ces nouvelles zones de recasement, en plus des habitants de Ngor, Almadies et Yoff.

...Ce projet, renseigne le document, va surement contribuer à désengorger la route de Ngor qui est actuellement arrivée à saturation. "Les études techniques préliminaires de faisabilité ont été soumises aux différents services compétents, sur recommandation de l'Ageroute qui a procédé par la suite à la vérification et à la prévalidation. Toutes les autres études nécessaires, en particulier celles relatives à l'impact environnemental, seront également réalisées conformément aux normes en vigueur au Sénégal.

Elles feront l'objet de validation définitive en rapport avec le bureau d'étude qui sera désigné à cet effet. La société Holding Guèye s'est également engagée à respecter toutes les lois et règlement en vigueur. Le présent protocole est conclu entre les parties pour définir les conditions générales d'exécution, de contrôle et d'encadrement des travaux qui seront réalisés par la société Holding Guèye. L’Ageroute assure la maitrise d'ouvrage du projet et désigne le bureau de contrôle. La société Holding Guèye accepte de réaliser les travaux, compte tenu des prérogatives de l'Ageroute. Elle finance aussi le projet et ledit financement sera soumis pour approbation à l’Ageroute", a précisé le protocole.