Recruté pour 70 millions d'euros en provenance de l'Inter, Achraf Hakimi (22 ans, 45 matchs et 7 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) fait l'unanimité au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain Idrissa Gueye (31 ans, 44 matchs et 2 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) s'est dit impressionné par le latéral droit marocain.

"Achraf, on le connaissait déjà avant qu'il arrive ici. J'ai déjà joué contre lui avec le Sénégal contre le Maroc. C'est un joueur que tout le monde appréciait avant qu'il arrive. C'est bien d'avoir de très bons joueurs comme ça, on a pu le voir dans les matchs qu'on a déjà joués. On peut le trouver très facilement, surtout offensivement, il arrive tout de suite à être devant les buts et à marquer. On est content de l'avoir parmi nous", a expliqué l'ancien Lillois face à la presse.